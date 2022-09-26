偷下載機密 被調查還滅證 中科院技術師判刑8月

國家中山科學研究院。（資料照）

2022/09/26 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍、陳恩惠／桃園報導〕國家中山科學研究院系統發展中心技術師彭禹誠，擅自下載包括雄風飛彈等機密檔案到個人資料夾，彭男被調整職務且停權調查期間，卻趁一名工程師未登出管理者帳號且暫離，將已被檢調保全的資料夾內檔案全數刪除，犯後毫無悔意，桃園地院依無故刪除公務機關電腦之電磁紀錄罪，將彭男判刑八月。

由於檢方查無彭男將機密檔案外洩，違反國家機密保護法部分不起訴。至於遭下載的機密檔案雖被刪除，中科院仍有原始檔案，不過，被彭男刪除的個人檔案夾已無法回復。

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連兩年下載火箭飛彈等資料 被院方發現

判決指出，彭男原為定期契約人員，二○一六年轉任技術師，具有伺服器管理者權限，卻於二○一八、二○一九年間，多次到機房，下載中科院列為營業秘密及機密資料到伺服器個人資料夾，包括無人機登月、垂直發射反潛火箭、雄三飛彈、陸基專案、雄風、天劍、天弓等相關資料。院方發現立即中止彭男管理權限並調整職務，檢調獲報將彭男的資料夾進行保全，豈料，彭二○二○年四月七日趁工程師未登出帳號，將資料夾內四十六項檔案刪除，檢調搜索時赫見檔案夾空無一物。

彭男坦承下載檔案，僅稱是幫同仁備份，至於刪除檔案則推稱是組內人員要求刪除；法官認為彭男明知已被停權，其他管理人亦指證，沒要求刪除伺服器個人資料，其辯詞不足採信。

中科院表示，案發時即對彭男停止權限、記過兩次、調職處分，不料仍被趁機刪除資料，彭男已於二○二○年底辭職。後續已加強管理，以確保國防機密安全。

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