打高端赴日要PCR 王必勝：研判各國陸續取消入境PCR、疫苗證明

針對接種高端疫苗民眾赴日仍要出示PCR陰性證明，指揮中心指揮官王必勝表示，積極透過各種管道向日方建議，以互惠平等方式處理。（資料照，指揮中心提供）

2022/09/25 17:20

〔記者林惠琴／台北報導〕日本將於10月11日開放外國觀光客自由行，但接種高端疫苗在認證之列，仍須持PCR檢測陰性證明才可赴日。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，已積極透過各種管道向日方建議，以互惠平等方式處理，並判斷近期各國應該都會陸續跟上趨勢，取消PCR陰性證明及疫苗證明作為入境條件的規定。

日本認可的疫苗種類包括輝瑞／BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax、Covaxin，王必勝指出，不包括台灣的高端，中國的國藥、科興，以及俄國的衛星5號等其他國家多種疫苗，因此這些入境日本的人，暫時還是要以提供PCR陰性證明入境。

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不過，王必勝強調，已積極透過各種管道向日方建議，以互惠平等方式處理，同時也判斷近期各國應該都會陸續跟上趨勢，取消PCR陰性證明及疫苗證明做為入境條件的規定。

王必勝指出，近期各國紛紛加快邊境開放的腳步，我國也預計在10月中要實施入境0+7相關措施。在這過程中，各國的規定變動會很快，所以要出國的民眾隨時注意前往國家的最新規定。

王必勝也提到，處在這個多變且不確定的時期，不可能事事圓滿順利。遇到困難，就要積極想辦法解決，這是執政團隊的態度和職責。對於未來想要執政服務人民、帶領人民渡過難關的人來說，如果只會謾罵攻擊，而沒有真正想用心用力處理好事情，那不會是人民的好選擇。

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