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    自購第3批78.7萬劑次世代疫苗今晚到貨 昨首日4469人開打

    莫德納次世代疫苗昨上午運抵高雄、下午即開打。（高雄市政府提供）

    莫德納次世代疫苗昨上午運抵高雄、下午即開打。（高雄市政府提供）

    2022/09/25 14:28

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布，今年採購第三批莫德納次世代BA.1雙價疫苗78.7萬劑，將於今晚抵台，效期至明年3月28日；發言人莊人祥也表示，先前已到貨的次世代疫苗，陸續完成檢驗封緘配送至各縣市，昨首日共有11縣市開打，累計接種4469人次。

    指揮中心指出，第三批莫德納次世代BA.1雙價疫苗78.7萬劑，預計今晚抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等優先對象作為接種追加劑使用。

    指揮中心指出，我國已於去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1203萬劑到貨，其中239.4萬劑為次世代疫苗。

    整體來說，全國COVID-19疫苗接種第一劑涵蓋率93.6%、第二劑87.5%，第一次追加劑接種率73%、第二次追加劑10.5%。

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