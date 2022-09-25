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    本土疫情連5週上升後微幅下降 王必勝：正處「高原期」

    指揮中心指揮官王必勝表示，本土武漢肺炎確診數在連續5週上升後首次下降。（資料照，指揮中心提供）

    指揮中心指揮官王必勝表示，本土武漢肺炎確診數在連續5週上升後首次下降。（資料照，指揮中心提供）

    2022/09/25 17:14

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數最近一週為27萬8204例，比前一週28萬6852下降3%，是連續5週上升後首次下降，研判正處於「高原期」。

    王必勝指出，最近一週本土確診數較前一週下降3%，但值得注意的是，下降幅度很小，顯示現在可能是在高原期，還要密切觀察未來幾天的走向，才能判斷是否真的趨勢向下。這也是規劃觀察到9月29日再來確定「入境0+7」實施日期的原因。

    王必勝強調，指揮中心向來謹慎小心、戰戰兢兢，因為這是關乎全民健康安全的工作。此外，一向歡迎也認真看待社會對於防疫事務的討論和指教，也會持續提供正確的資訊給民眾參考。

    針對有媒體引述媒體人陳文茜的資料，並用「沉痛之言」指出我國COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，王必勝說明「顯然是錯誤的訊息」。他認為，部分人士也很常用短期間的數字，尤其疫情高峰時期，來批評我國防疫成果，但往往都是以偏蓋全的誤導。

    王必勝表示，每個國家疫情波段及高峰的時間不同，因此應該要看長時間或全程較能清楚的呈現真相。舉例來說，日本在先前Omicron BA.5疫情升高時，曾經連續幾週確診數都是世界最高，但如果長期去看日本的防疫成績，其實還是相當不錯的。

    王必勝強調，對於國內疫情判斷是審慎但樂觀的，沒有「沉痛」。事實上，雖然目前正處於疫情的高峰，但無論確診、通報、看診、給藥、關懷、解隔等，都正常有序的進行中，且致死率數字也持續下降中，社會的各項活動也正常且更加的活絡。

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