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    台灣死亡率是新加坡10倍、香港3倍？ 指揮中心秀各國數據闢謠

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    2022/09/25 15:12

    〔記者林惠琴／台北報導〕近日有媒體報導指出，「台灣目前的死亡率高於新加坡10倍、香港3倍」。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日說明，根據各國公布資料，截至今年9月24日止，台灣死亡率為每百萬人口457.3人、新加坡為每百萬人口266.2人、香港為每百萬人口1343.2人，並無高於新加坡10倍、香港3倍的情形。

    《中時新聞網》引述媒體人陳文茜說法指出，台灣本週確診病例全球排名第四，且台灣目前的死亡率高於新加坡10倍、香港3倍，台灣再度成為世界人均確診最高的地區，絕對不容忽視。

    不過，莊人祥強調，依據各國公布資料，截至今年9月24日止，台灣致死率為0.17%、新加坡為0.09%、香港為0.57%；台灣死亡率為每百萬人口457.3人、新加坡為每百萬人口266.2人、香港為每百萬人口1343.2人，均未有高於新加坡10倍、香港3倍情事，請民眾勿錯誤解讀。

    指揮中心強調，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情發生以來，除邊境檢疫、社區防疫及醫療量能整備工作外，亦積極採購並推動疫苗接種，降低重症及死亡機率，保障民眾健康。在各地方政府一同努力下，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%；65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。

    此外，9月24日起也配送莫德納次世代雙價疫苗，提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者作為接種追加劑使用。

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