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    中重症+223 新增4例兒童MIS-C均發燒、腹瀉

    新增中重症223例，包含172例中症、51例重症，其中，新增4例兒童重症，均為罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均有發燒、腹瀉等症狀。（指揮中心提供）

    新增中重症223例，包含172例中症、51例重症，其中，新增4例兒童重症，均為罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均有發燒、腹瀉等症狀。（指揮中心提供）

    2022/09/25 14:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症223例，包含172例中症、51例重症，其中，新增4例兒童重症，均為罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），均有發燒、腹瀉等症狀。

    針對新增4例MIS-C，指揮中心發言人莊人祥表示，包含1歲男童有蠶豆症病史，未打疫苗，7月15日確診COVID-19，9月19日起陸續有發燒、腹瀉、咳嗽，22日就醫診斷疑似MIS-C住院，使用免疫球蛋白等藥物治療。

    2歲女童無慢性病史、未打疫苗，9月6日確診COVID-19，14日起陸續有發燒、腹瀉，18、19日到急診，診斷急性腸胃炎病懷疑MIS-C住院，進一步檢查治療，目前病況好轉，預計今日出院。

    10歲男童無慢性病史、曾打一劑疫苗，6月30日確診COVID-19，9月18日起陸續出現發燒、左頸腫塊、嘔吐、腹瀉，20日就醫診斷疑似MIS-C住院治療。

    12歲男童無無慢性病史、曾打二劑疫苗，9月7日確診COVID-19，19日起陸續有發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉、皮疹、黃疸，就醫診斷疑似MIS-C併急性肝炎住院，目前使用免疫球蛋白等藥物治療。

    根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計227例，包含146例MIS-C、31例腦炎、24例肺炎、11例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、8例到院前死亡；其中33例死亡，包含12例腦炎、7例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，8例到院前死亡。

    莊人祥也提到，幼兒昨接種莫德納疫苗共計3292人次，包含第一劑752人次，第二劑2540人次；輝瑞第一劑2135人次，目前該年齡層第一劑涵蓋38.1%、第二劑7.5%。

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