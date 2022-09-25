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    南投又上演「疫苗之亂」 慈濟接種站被擠爆民怨四起

    南投縣南投市慈濟接種站湧現接種疫苗人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市慈濟接種站湧現接種疫苗人潮。（記者謝介裕攝）

    2022/09/25 12:42

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣今再度發生疫苗之亂，位於南投市的慈濟聯絡處假日接種站，一早湧現施打人潮，迄上午11時許，發出的號碼牌已逾千人，加上艷陽高照，以致大家排隊排到汗流浹背，也一肚子怒火，民怨四起，使得縣府加班設置假日接種站的美意也大打折扣！

    南投縣衛生局長陳南松除向長輩們表達歉意外，也趕忙發送礦泉水及增設遮陽棚讓其消暑，並強調，此次民眾接種疫苗的踴躍程度，的確遠超乎過去，加上星期假日縣內診所也幾乎都休診，致疫苗接種的量能也無法從原本的單線擴增到二線或三線以上，才導致民眾怨聲載道，該局會記取教訓，避免重蹈覆轍。

    此次接種以次世代莫德納疫苗為主，衛生局在全縣13鄉鎮市開設假日接種站，除南投市接種站位於慈濟南投聯絡處外，其餘都設在衛生所，且對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等3大族群，今日上午8點半開始施打，各接種站都湧現人潮，尤以慈濟接種站最嚴重，會場被擠得水洩不通，民怨也沸騰到極點。

    民進黨南投縣議員參選人沈夙崢不客氣表示，疫情發生迄今已近3年，衛生局也不知已做過多少次疫苗接種工作，昔日缺貨時發生「疫苗之亂」，如今疫苗充足照樣上演「疫苗之亂」，也凸顯國民黨縣長林明溱領軍的南投縣政府團隊之不用心、不貼心的一面，並建議日後假日接種站可以村里或鄰別規劃動線，如此大家一窩蜂推擠接種疫苗的亂象，才可避免再度發生。

    民進黨南投縣議員參選人沈夙崢（左）關心民眾接種疫苗情形。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣議員參選人沈夙崢（左）關心民眾接種疫苗情形。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市慈濟接種站湧現接種疫苗人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣南投市慈濟接種站湧現接種疫苗人潮。（記者謝介裕攝）

    南投縣衛生局公布假日接種站場所及符合接種民眾資格。（圖由南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局公布假日接種站場所及符合接種民眾資格。（圖由南投縣衛生局提供）

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