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    催打長輩第4劑疫苗 陳其邁：次世代莫德納疫苗開始施打

    陳其邁與長輩一起跳起健康操，現場活力四射。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁與長輩一起跳起健康操，現場活力四射。（記者洪臣宏攝）

    2022/09/25 10:42

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天上午參加仁武區重陽敬老活動，他特地提醒長輩趕快打第4劑疫苗，而10月份打第5劑疫苗時間也到了，他指出，高雄已開始施打次世代的莫德納疫苗，保護力比原來的增加了1.68倍，長輩即起到醫療院所，社區施打站都可以接種。

    仁武區公所在仁武社區活動中心舉辦重陽敬老活動，陳其邁特地帶了電視機、單車等摸彩大禮助興，偕同市議員邱俊憲、江瑞鴻、吳利成、張勝富及多名里長，與全場長輩一起跳起健康操，現場活力四射。

    陳其邁致詞時表明此行目的之一就是提醒長輩們打疫苗，他說自己已打了第4劑，而高雄65歲以上長輩第4劑施打比例已經達到46%，10月就到了打第5劑的時間，高雄於本週起開始施打次世代的莫德納疫苗，長輩只要到醫療院所、社區施打站都可以接種相關的疫苗。

    他說，根據統計，次世代的疫苗其實它的保護力比原來的第1劑、第2劑等等這些疫苗增加了1.68倍，效果都還不錯。

    陳其邁指出，邊境即將開放，外國觀光客將入台，國人也可以出國，打好疫苗比較有保護力，感謝長輩以前打疫苗時，里長幫發通知單，讓長輩可以坐下來由醫護人員就近服務，打第3、4劑還可以領700元，這些都是高雄才有，感謝里鄰長及長輩協助。

    針對藍營批評高端，陳其邁說，疫苗有國家整體的考量，經過ACIP衛福部審定的疫苗都是安全性無虞的疫苗，出入境部分有待外交部持續的跟其他國家做溝通。

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    陳其邁與長輩一起跳健康操，鼓勵施打第4劑疫苗。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁與長輩一起跳健康操，鼓勵施打第4劑疫苗。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁參加仁武區重陽敬老活動。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁參加仁武區重陽敬老活動。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁呼籲長輩趕快施打第4劑疫苗。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁呼籲長輩趕快施打第4劑疫苗。（記者洪臣宏攝）

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