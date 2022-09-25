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    首頁　>　生活

    姐嫌女友薪水31K太少 他曝超強背景網全傻眼

    一名網友發文說道，自己的姐姐覺得他女友月薪太低，所以認為他們不應該結婚，但女友有車有房，讓原PO直問，「要成家的話女友的薪水是不是真的不夠」，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    一名網友發文說道，自己的姐姐覺得他女友月薪太低，所以認為他們不應該結婚，但女友有車有房，讓原PO直問，「要成家的話女友的薪水是不是真的不夠」，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

    2022/09/25 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕家人常常會過問另一半的生活背景，一名網友發文說道，自己的姐姐覺得他女友月薪太低，所以認為他們不應該結婚，但女友有車有房，讓原PO直問，「要成家的話女友的薪水是不是真的不夠」，引起網友熱議。

    這名網友在Dcard發文表示，有一次在家裡跟家人聊天的時候，聊到女友薪水多少，他回答大概31k左右，沒想到原PO的姐姐直接說，「也太少了吧！你們以後結婚買房那些怎麼辦？」

    原PO接著說明自己的背景，他今年34歲，月收入大概快7萬，是普通上班族，家庭也很普通，不用給孝親費，而女友今年26歲，月收約3萬，自己買了一間套房還有汽車，而且家裡是做生意，女友也有副業，一個月會額外多5000到1萬塊不等。

    原PO指出，女友的工作真的很閒，還有時間可以看股票投資理財，因此他完全不覺得女友現在有什麼不好，畢竟原PO自己年輕的時候不懂投資理財，導致沒車沒房，女友也完全不嫌棄，所以自己正在想要怎麼讓姐姐心服口服。

    原PO補充，女友的職業在相同產業的相似職位裡面是算高的，其他公司可能只有28K而已，原PO表示自己主要是想問，要成家的話女友的薪水是不是真的不夠。

    網友看了紛紛留言吐槽，「你就直接跟你姐講，她有車有房家裡還有事業，以下妳都有再來跟我談。」、「是你要結婚還是你姐要結婚」、「已經有車有房了，還有投資，生活已經不缺了吧，只看月薪來當作標準真的幽默」。

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