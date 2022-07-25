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    值得嗎？該不該花月薪25％省30分鐘通勤 網友嘆：這也在嫌

    有網友發文，自稱正考慮要維持天天通勤上班，還是花25％月薪租屋省下通勤時間。圖為台北捷運月台，搭乘捷運也是不少上班族的通勤方式。（資料照）

    有網友發文，自稱正考慮要維持天天通勤上班，還是花25％月薪租屋省下通勤時間。圖為台北捷運月台，搭乘捷運也是不少上班族的通勤方式。（資料照）

    2022/07/25 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕「錢多！事少！離家近！」是不少上班族夢寐以求的理想工作條件，但大多數人都必須在這中間做出取捨。一名網友在網路上發文，自稱正考慮要維持天天通勤上班、還是花25％月薪搬到公司附近租屋，省下通勤時間、換取更佳的生活品質？此文一出，卻被網友一面倒砲轟。

    原PO在PTT以「通勤30分鐘V.S.走路5分鐘+房租25%薪水」為題發文，表示自己目前住在家裡，吃穿用的都不需要額外支出，但每天要花費約30分鐘通勤上班，讓他有點猶豫是否應該要搬到公司附近租房，「看了公司附近一輪的租屋，租金都約是月薪的25%」，好奇若是這樣的條件，該如何選擇。

    文章一發出後，網友一面倒向選擇「通勤」，紛紛表示「30分鐘算很近」、「才30分鐘也在嫌」、「半小時而已你是多懶」、「才30當然通勤」、「超過一小時再來考慮」、「30分鐘很ok啦！可以調整起床到上班的心情」、「超過一個小時才叫通勤好嗎」。

    也有網友提醒，在外租除了房租還需要考量到生活開銷，「住家裡還有你媽幫你洗衣服、準備食物」、「住家裡超爽的好嗎，吃免錢的」、「30分鐘，省房租三餐水電費，不香嗎？」砲轟原PO應該要想清楚自己「每天一小時賺得到這25%薪水嗎」。

    有網友發文表示自己備受通勤時間所擾。（圖取自PTT）

    有網友發文表示自己備受通勤時間所擾。（圖取自PTT）

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