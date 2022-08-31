1槍打死女友 軍人屢求死寫經文迴向遭拒 二審判無期

男子梁偉強在服役期間開槍殺死王姓女友，台南高分院依殺人等罪判梁無期徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/08/31 19:59

〔記者王俊忠／台南報導〕男子梁偉強於2021年6月服兵役期間因對王姓女友不滿、萌生殺意，帶著向軍中同僚買來的改造手槍，到嘉義水上鄉找王女談判，被王女前男友從視訊電話嗆說「不然來對開」，竟近距離對王女開1槍致命，梁在收押期間多次尋短不成、寫經文想迴向給王女遭拒。31日台南高分院仍判梁嫌無期徒刑、褫奪公權終身，還可上訴。

一審判決指出，梁偉強（23歲）與王女之前是串燒店的同事，兩人曾租屋同居，2021年3月下旬，梁男入伍服役，他疑不滿王女與其前男友有所接觸，即花5萬元向軍中同僚買1把改造手槍、12顆子彈。

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2021年6月16日，梁男帶改造槍彈南下嘉義縣、約王女外出談判，到王女外婆家附近與王見面。梁男質問王女「是否與前男友在一起？」，此時王女在梁的面前打電話給前男友，梁男憤而對王女開兩槍，但手槍卡彈。

梁男到外頭清槍、試射1顆子彈後，繼續與王女爭吵，王女答：「是又怎樣，不是又怎樣，不關你的事」。此時王女前男友透過視訊電話嗆聲「我也有手槍，不然來對開」，梁男憤而再朝王女開兩槍，但未能擊發，梁再拉槍滑套、開保險後，第6次開1槍打中王女左胸，造成她心臟破裂、左側氣血胸，送醫不治，梁男當場被逮。

梁偉強於案發後深表後悔、表明願接受法律制裁，收押期間有多次尋短念頭，覺得死亡是逃避、解決問題的行為，並於去年9月曾請看守所其他收容人幫忙掐死他，但被其他收容人拒絕。

但王女的父母不願原諒梁嫌，請法官判梁死刑；梁自己也說希望法官能判他死刑。二審合議庭審認，梁對王女討債及問是否仍跟前男友在一起？被王女與其前男友激怒，同時有交出犯案槍彈，依殺人等罪對梁嫌判無期徒刑、足以懲戒，沒有剝奪生命、與社會永久隔離的必要。

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