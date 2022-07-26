尬聊正妹「被句點」怨「LINE這功能超爛」 網：是人的問題

有網友抱怨，他用LINE傳訊息給正妹組員，只收到一個讚，直接「被句點」，無奈又尷尬，發文怒斥LINE「這功能超爛」，反遭大批網友打臉。LINE APP示意圖。（路透資料照）

2022/07/26 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕LINE是台灣主流通訊軟體，功能每有更新都能在網路上掀起一番討論。日前就有網友抱怨，他傳訊息給同組的正妹組員，卻只收到了一個讚，直接「被句點」，讓他無奈又尷尬，發文怒斥「這功能超爛」，反遭大批網友打臉。

這名男網友在匿名論壇Dcard貼出自己與正妹的聊天記錄，可以看到他熱心詢問對方「去拿畢業證書了嗎」，對面僅冷淡回覆一個「有」，他再關心追問是否碰上人潮，結果對方沒有繼續接話，只在他的文字訊息上點了一個讚，兩人對話就此打住。他說「被直接點讚，感覺就很難過，不能多聊幾句嗎...」，並在標題抱怨LINE的訊息點讚功能超爛，害他「被句點」。

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文章一出，隨即遭到底下網友砲轟「為什麼一定要跟你聊」、「沒這功能直接已讀會比較開心嗎」、「有點你讚就不錯了」，更有網友毒舌指出「很明顯就是對你沒興趣」、「她就不想理你，怪line功能幹嘛」、「不是已讀功能的問題」。

此外也有不少網友大讚新功能「很方便」，表示自己在回覆訊息上更為輕鬆，「我好愛這個功能，不打算多聊的時候使用，可以讓對方知道我有認真看過，不是只有點進去消提示」、「有時候不知道該回什麼又不想硬聊，就會按讚或愛心，這很正常」。

網友貼出自己與正妹組員的尷尬對話。（截自Dcard）

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