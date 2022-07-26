長照機構守得好！ 羅一鈞：篩檢陽性率穩定下降

醫療應變組副組長羅一鈞今（26日）表示，確診住民送醫致死率持平，投藥率維持93％，住民、工作人員的定期篩檢陽性率則呈現穩定下降。（指揮中心提供）

2022/07/26 15:16

〔記者邱芷柔／台北報導〕住宿式機構住民多為染疫後重症、死亡高風險族群，中央流行疫情指揮中心持續監測機構確診及投藥情形，醫療應變組副組長羅一鈞今（26日）表示，確診住民送醫致死率持平，投藥率維持93％，住民、工作人員的定期篩檢陽性率則呈現穩定下降。

羅一鈞指出，住宿式服務機構通報情形，本週新增372工作人員及1044位住民確診，增加趨勢穩定下降。本週新增確診送醫後的死亡人數32位，今年4月起至7月24日累計達1225位，送醫致死率在確診的住民當中維持在2.7%，沒有增加趨勢。

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機構投藥率方面，羅一鈞說，這週跟上週一樣維持在93%，住宿式長照機構投藥率達7成以上，護理之家、老人福利機構、跟精神照護及復健機構則有9成以上。

指揮中心上週宣布，住宿式機構維持定期公費快篩至8月31日，篩檢頻率為服務對象每週定期快篩2次，包括身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，工作人員每週至少1次，另已確診康復者3個月內免篩檢。

羅一鈞指出，目前每週篩檢陽性率，不管是在工作人員或是機構住民，過去五個星期都呈現穩定下降，最近一週的統計顯示，機構住民的陽性率已經降到1.4%，工作人員的陽性率則是將到1.0%，指揮中心將持續追蹤陽性率，評估篩檢對象、頻率是否有調整的必要性。

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