新北「里環境認證頒獎」 侯友宜讚10年有成

里認證制度促進「里內力量的凝聚」，里民們養成互助合作維持巷弄環境乾淨的習慣，凝聚里內向心力，讓推動環保工作更有共識、更有拚勁。（記者翁聿煌攝）

2022/07/26 11:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府今天舉辦「里環境認證頒獎典禮」，由市長侯友宜頒獎表揚，給予長期為環境維護工作付出的里長最大肯定，感謝他們讓新北市越來越好。

侯友宜表示，里認證制度促進「里內力量的凝聚」，經過里認證10年觀摩進化出多樣方式，包括經營市民農園推廣共餐食材產地直送；成立盆栽醫院回收舊盆栽照顧，再免費提供里民索取，也因參加里認證的機緣，里民們養成互助合作維持巷弄環境乾淨的習慣，或意外成功打造專屬的環保特點，更無形中凝聚里內向心力，讓推動環保工作更有共識、更有拚勁。

請繼續往下閱讀...

環保局長程大維表示，今年有3個里特別受到考評委員青睞，一是「永和區豫溪里」，里長廖亦芳帶領里民們，與永和社區大學合作，將閒置的國有地改造成芳香四溢的「香草園圃」，除了種植艾草、香茅、萬壽菊等香草植物，更設計雙層花架友善銀髮族及身障者，讓他們不需彎腰也能感受植栽樂趣，是里內最熱門的約會地點。

第二是「瑞芳區龍潭里」，成立10年的黃金資收站是里內最有人氣的地方，里長陳淑霞表示，因為黃金資收站不但可做環保又照顧到里民生活，每到資收日親朋好友在此相聚，環保志義工也搶著幫忙，甚至是打卡熱點，從創站至今回收量超過45公噸，所得資收返還金超過1百萬元，運用於里內的急難救助、銀髮族照顧、老人共餐及資收運作等。

第三是「貢寮區真理里」，將澳底公園旁超過30年又舊又髒的高齡公廁重新整建，里長趙瑞昌每天排班志義工維護清潔，一天至少巡檢5次，廁間也內張貼正確如廁文宣，呼籲大家要愛惜，讓公廁保持不髒、不濕、不臭品質，是5星等級的特優級公廁。

市長侯友宜肯定里長們維護社區環境的用心。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法