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    新竹球場轉播用鐵架 錢定遠：我的天啊！這是21世紀的工程欸

    斥資12億元整建新竹棒球場竟連預留給轉播使用的空間都沒有，還在用臨時鐵架架設攝影機，讓資深主播感到不可思議。（資料照）

    斥資12億元整建新竹棒球場竟連預留給轉播使用的空間都沒有，還在用臨時鐵架架設攝影機，讓資深主播感到不可思議。（資料照）

    2022/07/26 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕斥資12億元整建新竹棒球場開賽後負評如潮，造成球員受傷以及球迷不滿，中華職棒聯盟緊急宣布停止新竹球場賽事，資深體育主播錢定遠也點出球場諸多缺失，直言「這是上個世紀的施工方法嗎？」

    昨（25日）公視《有話好說》節目邀請資深體育主播錢定遠來談新竹棒球場，他表示22日開幕賽當天和許多球迷一樣看著電視轉播，但他越看心情越下沉，忍不住質疑「怎麼又來了，我們的球場一定要這樣嗎？」

    錢定遠指出，這座球場從設計之初，就沒有為電視做任何設想，新竹球場改建是一個政府投資興建完成的OT案，且蓋的球場是要給職業球隊去用的，不只是一個社區公園棒球場，要考量的點是很多的；他以一個電視從業人員的角度來看，在轉播前看到的狀況，轉播的色溫是爆掉的，若同時間去看洲際球場的比賽，視覺是對的，眼睛是舒服的，但看新竹球場的比賽，球場的光線，透過電視出來會讓人很不舒服，而球場的轉播鐵架，更是讓他直呼，「這是上個世紀的施工方法嗎？」

    錢定遠質疑，球場在設計建造的時候，難道沒有去幫電視台攝影機設想要擺放的位置嗎？他在1992年去奧運會的時候，到了現場電視轉播單位動作非常簡單，就是把插頭插好，直呼「沒有人在轉播還在用臨時鐵架的啦，我的天啊，這是21世紀的工程」，在轉播過程中，由於鐵架晃動，讓畫面也跟著晃動，在當時也遭球迷非議。

    現在所有球場的設計，就是把那個位置留起來給轉播使用，在球場設計監造之初，就應該要有很多想法，球場絕對不是只有硬體的建設而已，硬體和軟體需要配合，不是像把房子蓋好就好；錢定遠嘆，當他看到球員通道，兩個壯碩的球員不能同時擦身而過，令人感到「Ridiculous！」（荒謬）

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