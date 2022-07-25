音樂班冠軍指揮老師被解聘 家長抱屈：校方認為未配合商演

員林國小音樂班管樂團冠軍指揮張登翔（前右二）被撤換，引發部分家長抗議聲援，指出因為部分家長對假日商演等有不同意見，校方因此遷怒指揮張老師，認為校方罷凌老師跟學生。（記者陳冠備攝）

2022/07/25 21:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林國小音樂班連續多年拿下縣賽冠軍、全國特優等殊榮，6月校方卻以「一年一聘」為由，將連續6年帶隊獲得冠軍的指揮老師張登翔解聘，引起諸多家長反彈，更有不少學生擔心哭泣，「老師不教了」，認為校方罷凌老師跟學生，向彰化縣教育處陳情。員林國小輔導室表示，校外演出代表校方榮譽，演出意願也會事先調查，校方無任何責怪張登翔之意。

張登翔今天在多名學生家長陪同下召開記者會，向媒體申訴，音樂班近年收到不少商業演出，其中110年學年就有6場，歷屆最多，但也造成有部分學生跟家長抱怨連連，不過最後都「以團隊為重」帶隊演出，直到今年1月9日一場商演，隔日就是段考，以致管樂團有一半學生不參與，在來不及調整曲目下勉強演出。

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校方對此甚感不滿，把罪怪在管樂團家長頭上，後來校方頒發商演獎品，刻意選在上課時間，以唱名方式有到場表演者才能領獎，讓沒有商演學生感受壓力，校方甚至放話「你們如果不配合，就要換掉你們喜愛的張老師」。

陳姓家長說，今年6月校方召開課程發展委員會，投票不續聘張登翔，事後員林國小輔導室發出一張新聘指揮與張登翔學經歷對照公告，文末肯定張老師認真優秀，也建議「可以再繼續進修精進，自我充實」等語，讓許多家長相當氣憤，不少家長認為這是在羞辱張老師，沒有功勞也有苦勞，因此決定一起召開記者會，為張登翔多年來的努力抱屈。

廖姓家長說，校方認為張老師沒有配合商演，所以成為解聘的導火線，事實上，當天張老師是推掉另一個教學工作來指揮管樂團，而且商演在段考前一天，許多學生想在家讀書才不參加，校方本來就不能強迫學生參加假日校外商演，據此7月初已跟縣府教育處反應，至今仍無下文，希望政府能重視孩子教育的權力。

「邪惡取得勝利，唯一的必要條件，是正直的人袖手旁觀。」張登翔說，當老師的教小孩要認真練習，他自己以身作則，認真勤練，老師也教學生要有正義感，但面對不公不義的事，如果都不吭聲，就是不公不義之人的共犯，所以他不袖手旁觀家長和學生被打壓，也站出來捍衛自己的聲譽。

對此，員林國小輔導室表示，校外演出代表校方榮譽，演出意願也會事先調查，學生若是因特殊因素無法演出可以請假，校方無任何責怪張登翔之意，至於在教室發小禮物，是因當天演出結束後有些家長和學生要先離開，所以才會在團課時間發放鼓勵，若造成未能出席者的感受不佳，會再檢討改進。

輔導室表示，樂團指揮老師原則上會從外聘樂器老師中擇優遴選，並採一年一聘，校方多次討論，讓新加入學經歷更優秀的師資人選，為樂團注入新血輪，且張登翔曾表示帶團辛苦，因此先暫停指揮一職，但個人樂器及室內樂指導老師工作，仍繼續請張登翔協助。

員林國小輔導室發出一張新聘指揮與張登翔學經歷對照公告，文末建議「可以再繼續進修精進，自我充實」等語，讓許多家長相當氣憤，不少家長認為這是在羞辱張老師。（民眾提供）

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