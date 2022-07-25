明倫、小彎、廣慈社宅都爆狀況 議員批北市社宅品質堪憂

陳怡君說，明倫社宅A棟10樓的公共區天花板仍漏水將近2年，根本沒有修好。（圖由陳怡君提供）

2022/07/25 13:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府持續推動社會住宅，但台北市議員陳怡君指出，北市社宅設計與施工品質有多項缺失疏漏，明倫社宅天花板仍漏水近2年，小彎社宅衣櫃門關不起來，廣慈社宅民眾家中浴室門有怪聲，陳質疑社會住宅的品質屢屢備受爭議，讓原本美意的政績變成擾民的成績。北市都市發展局表示，會針對社宅問題再檢討。

陳怡君今天在台北市議會工務委員會表示，她7月15日就曾在施政報告質詢時向台北市長柯文哲提出設宅漏水及缺失，雖然市府有進行修繕，也拍照結案表示已修繕，但這兩天北市社宅又傳狀況。陳說，明倫社宅A棟10樓的公共區天花板仍漏水將近2年，根本沒有修好；有小彎社宅住戶入住後發現，衣櫃門扣上又會彈回、關不起來；也有廣慈社宅住戶反映，家中浴室門開闔有尖銳的怪聲。

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有明倫社宅住戶投訴，之前才有租客常在社宅中燒金紙遭解約，現在又有長輩多次在家中潑水，潑水範圍擴及公共走廊，造成走廊濕滑讓該樓層住戶摔倒，但物管跟都發局都無人聞問，只在門口貼一張告示，相當消極。陳怡君也說，斯文首善有1樓店鋪住戶陳情，瓦斯錶跟管線在11坪大、沒對流窗戶的環境下，又好幾天不開店，若屋內瓦斯外洩無人知，公共安全問題有疑慮。

都發局表示，對於明倫社宅漏水會檢討，這2天也有了解漏水區域是頂樓延伸管線沒有止漏，會再克服；小灣衣櫃門問題會再進行零組件整理；廣慈社宅問題也會檢討。都發局表示，住戶在社宅內有各種生活反映，都可透過社宅雲回饋、查詢處理進度，都發局會積極協助處理。北市都更處也說，斯文首善瓦斯管線部分已通過消防安檢領有使用執照，安全無虞。

有小彎社宅住戶入住後發現，衣櫃門扣上又會彈回、關不起來。（圖由陳怡君提供）

廣慈社宅住戶反映，家中浴室門開闔有尖銳的怪聲。（圖由陳怡君提供）

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