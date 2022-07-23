好康放送暑假遊客！金門美食讚 最大獎價值3萬金門雙人5日遊

金門縣政府在金門總兵署廣場舉辦「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，為金門美食讚活動暖身，縣府建設處處長李有忠（中右）到場主持敲鑼開幕。（記者吳正庭攝）

2022/07/23 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府迎接暑假旅客熱潮，明天（24日）起到8月21日辦理「金門美食讚」美食聯合行銷活動，推出「暑遊金門─你吃美食．我買單」雙重抽獎，大獎有價值3萬元的金門雙人5日遊，讓來客好吃、好住、好體驗，每週並送出50筆、單筆金額最高1000元的美食消費金給中獎的幸運兒。

縣府7月23日、24日在金門總兵署廣場舉辦「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，為金門美食讚活動暖身；建設處長李有忠說，隨著疫情趨緩，搭配交通部觀光局「國旅振興計畫」7月15日上路，預判今年下半年國內旅遊會湧上一波報復性旅遊消費，縣府擴大舉辦「金門美食讚」，與地區美食、伴手禮與青創業者攜手拚經濟。

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活動市集上，縣府輔導的績優商家，也是將隱藏巷弄中百年傳家古厝改造成日式食堂的「荒醣製造」創辦人唐珣、許東方，到場分享輔導心得指出，在縣府輔導團隊專業協助下，店內從動線規劃、菜單設計及行銷推廣的協助，都讓荒醣製造有勇氣從賣便當的外送店改造家傳100年古厝，現在已逐漸成為一個具有日式特色的食堂。

李有忠說，觀光客到金門任1家餐飲、烘焙糕餅及美食伴手禮業者，都可參加登錄發票或收據抽獎，有機會抽得最大獎，包含來回機票、住宿、體驗行程、特色美食套餐的金門5天4夜雙人遊獎項。

縣府工商科說，雙重抽獎「第一重登錄發票或收據抽大獎」，觀光客活動期間內到金門餐飲業、烘焙糕餅業及美食特產業消費，每滿200元，即可獲得1組抽獎序號，縣府輔導的特約店家自動升級，200元可獲2組抽獎序號；以200元為1級距，最高單筆金額20000元，就有100次抽獎機會，獎項有金門5天4夜雙人遊、iPhone手機、洋樓高粱酒等大獎，8月23日抽出中獎名單。「第2重你消費我買單，送10萬消費金」，每週抽出50筆美食消費金，單筆金額最高1000元（如消費666元，即送666元；消費1288元，即送1000元），連抽4週，分別於今年8月1日、8月8日、

8月15日及8月22日抽出中獎名單，活動內容公告於金金門美食讚聯合行銷活動網頁及金門美食讚粉絲團。

「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」擺設的有高粱酒與咖啡結合的在地商品。（記者吳正庭攝）

金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集有吃的，也有喝的，提供遊客新鮮的口感選擇。（記者吳正庭攝）

金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集擺設的紅豆餅，常出現排隊人潮。（記者吳正庭攝）

縣府輔導的績優商家，「荒醣製造」創辦人唐珣（中）、許東方（右），也到場分享輔導心得。（記者吳正庭攝）

金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，設有文創作品的攤位。（記者吳正庭攝）

金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集邀請民俗技藝團體表演「公背婆」熱場。（記者吳正庭攝）

金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，在假日的午後，仍一波波湧入人潮。（記者吳正庭攝）

「金門美食讚」第2重你消費我買單，送10萬消費金，每週抽出50筆、單筆金額最高1000元美食消費金。（記者吳正庭翻攝）

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