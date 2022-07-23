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    好康放送暑假遊客！金門美食讚 最大獎價值3萬金門雙人5日遊

    金門縣政府在金門總兵署廣場舉辦「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，為金門美食讚活動暖身，縣府建設處處長李有忠（中右）到場主持敲鑼開幕。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府在金門總兵署廣場舉辦「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，為金門美食讚活動暖身，縣府建設處處長李有忠（中右）到場主持敲鑼開幕。（記者吳正庭攝）

    2022/07/23 22:26

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府迎接暑假旅客熱潮，明天（24日）起到8月21日辦理「金門美食讚」美食聯合行銷活動，推出「暑遊金門─你吃美食．我買單」雙重抽獎，大獎有價值3萬元的金門雙人5日遊，讓來客好吃、好住、好體驗，每週並送出50筆、單筆金額最高1000元的美食消費金給中獎的幸運兒。

    縣府7月23日、24日在金門總兵署廣場舉辦「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」，為金門美食讚活動暖身；建設處長李有忠說，隨著疫情趨緩，搭配交通部觀光局「國旅振興計畫」7月15日上路，預判今年下半年國內旅遊會湧上一波報復性旅遊消費，縣府擴大舉辦「金門美食讚」，與地區美食、伴手禮與青創業者攜手拚經濟。

    活動市集上，縣府輔導的績優商家，也是將隱藏巷弄中百年傳家古厝改造成日式食堂的「荒醣製造」創辦人唐珣、許東方，到場分享輔導心得指出，在縣府輔導團隊專業協助下，店內從動線規劃、菜單設計及行銷推廣的協助，都讓荒醣製造有勇氣從賣便當的外送店改造家傳100年古厝，現在已逐漸成為一個具有日式特色的食堂。

    李有忠說，觀光客到金門任1家餐飲、烘焙糕餅及美食伴手禮業者，都可參加登錄發票或收據抽獎，有機會抽得最大獎，包含來回機票、住宿、體驗行程、特色美食套餐的金門5天4夜雙人遊獎項。

    縣府工商科說，雙重抽獎「第一重登錄發票或收據抽大獎」，觀光客活動期間內到金門餐飲業、烘焙糕餅業及美食特產業消費，每滿200元，即可獲得1組抽獎序號，縣府輔導的特約店家自動升級，200元可獲2組抽獎序號；以200元為1級距，最高單筆金額20000元，就有100次抽獎機會，獎項有金門5天4夜雙人遊、iPhone手機、洋樓高粱酒等大獎，8月23日抽出中獎名單。「第2重你消費我買單，送10萬消費金」，每週抽出50筆美食消費金，單筆金額最高1000元（如消費666元，即送666元；消費1288元，即送1000元），連抽4週，分別於今年8月1日、8月8日、

    8月15日及8月22日抽出中獎名單，活動內容公告於金金門美食讚聯合行銷活動網頁金門美食讚粉絲團

    「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」擺設的有高粱酒與咖啡結合的在地商品。（記者吳正庭攝）

    「金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集」擺設的有高粱酒與咖啡結合的在地商品。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集有吃的，也有喝的，提供遊客新鮮的口感選擇。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集有吃的，也有喝的，提供遊客新鮮的口感選擇。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集擺設的紅豆餅，常出現排隊人潮。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集擺設的紅豆餅，常出現排隊人潮。（記者吳正庭攝）

    縣府輔導的績優商家，「荒醣製造」創辦人唐珣（中）、許東方（右），也到場分享輔導心得。（記者吳正庭攝）

    縣府輔導的績優商家，「荒醣製造」創辦人唐珣（中）、許東方（右），也到場分享輔導心得。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，設有文創作品的攤位。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，設有文創作品的攤位。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集邀請民俗技藝團體表演「公背婆」熱場。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集邀請民俗技藝團體表演「公背婆」熱場。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，在假日的午後，仍一波波湧入人潮。（記者吳正庭攝）

    金門產業振興嘉年華暨聯合行銷活動市集，在假日的午後，仍一波波湧入人潮。（記者吳正庭攝）

    「金門美食讚」第2重你消費我買單，送10萬消費金，每週抽出50筆、單筆金額最高1000元美食消費金。（記者吳正庭翻攝）

    「金門美食讚」第2重你消費我買單，送10萬消費金，每週抽出50筆、單筆金額最高1000元美食消費金。（記者吳正庭翻攝）

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