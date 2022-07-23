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    謠言終結站》白雲組成3隻駿馬奔騰景象？ 後製合成影片！

    近日網上流傳一則宣稱是「白雲組成三隻駿馬奔騰的壯觀景象」的影片，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，此影片的畫面經過後製合成，因此，網傳訊息不正確。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

    近日網上流傳一則宣稱是「白雲組成三隻駿馬奔騰的壯觀景象」的影片，對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，此影片的畫面經過後製合成，因此，網傳訊息不正確。（圖擷取自《MyGoPen》查核平台）

    2022/07/23 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳一則宣稱「白雲組成三隻駿馬奔騰的壯觀景象」影片，事實查核平台「MyGoPen」查證指出，影片畫面經過後製合成，因此，網傳訊息不正確。

    《MyGoPen》查核平台指出，近日網路上流傳一則宣稱「白雲組成三隻駿馬奔騰的雄偉壯觀喔、難得一見、真是太神奇啦」的影片，影片內容為天空的白雲呈現駿馬的型態。

    查核平台使用關鍵字搜索，發現這是TikTok用戶myuz_gaza1使用的標籤，用戶的個人介面可以找到許多類似網傳影片的作品，通常都是一群人指著天空，然後雲層出現不明物體，而網傳影片的原始出處為此用戶2022年4月25日上傳的短片

    查核中心將網傳影片天空部分截圖，再利用圖片反搜工具反搜後，找到相同圖片，是印度孟買平面設計師克坦德爾（Keshav Tandel）於2021年6月11日上傳的作品《Horse Shape Cloud On Bright Blue Sky》。

    由此可知，網傳影片是將藝術家的創作和實景合成，所謂白雲組成3匹駿馬的異象，實際上並非真實畫面，網傳訊息不正確。

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