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    大暑小心中暑！今年中暑人數前3名縣市出爐 高雄居冠

    近來台灣天氣屢創高溫，曬辣肉也要注意別中暑。（資料照）

    近來台灣天氣屢創高溫，曬辣肉也要注意別中暑。（資料照）

    2022/07/23 13:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕近來全台都被豔陽烤得好似一顆「紅番薯」，今天（23日）是24節氣的大暑，中央氣象局發布18縣市的高溫燈號資訊，北北桃宜花東等6縣市則是發布氣溫飆38度的紅色燈號警戒，體感溫度甚至可能會達45度，國健署提醒，因現在濕度高，會影響人體排汗散熱的效果，戶外工作者要多補充水分並且做好防曬，否則易熱衰竭。

    依國健署統計，7月1日至22日，已有477人次遭受熱傷害，是去年同期的1.7倍，中暑的人分布的縣市區域高雄最多，台中居次，桃園第3；若以性別區分，今年有熱傷害的民眾中，男性佔78%，女性為22%，男性熱傷害的比例呈現逐年增加的趨勢。

    近期溫度持續高溫，國健署建議，現在最好避免非部要的戶外活動、勞動、運動，如果要外出，也要做好防曬、多補充水分，不過營建業、農漁業、外送人員等因為工作性質緣故，都必須在戶外從業，衣著要穿寬鬆、透氣、淺色衣物，並且最好戴帽子，並避開正中午太陽直曬時段戶外工作，酷熱時段若要工作，也要採取輪班制度，作業環境必須保留空氣流通，並且必須要有風扇、水霧、簡易遮陽裝置避免高溫曝曬。

    面臨酷暑，最重要是一定要適時補充水分，且不論活動程度大或小，都要隨時「少量多次」補水，絕對不能等到口渴才喝，國健署社區健康組組長羅素英表示，若要補充水分，建議以白開水為主，若要補充流失的電解質，則可添加少許食鹽，建議不要飲用含糖、酒精、咖啡因等飲料，否則只會越喝越渴，身體的水分反而流失更快。

    羅素英進一步表示，天氣炎熱若水分補充不足，也容易引發心血管疾病，因為水分不足會讓血液黏稠，血管就容易堵塞，因此有高血壓等慢性疾病者，一定要更注意補充水分。

    已可預期夏天只會越來越熱，為把握搶救中暑的黃金時間，羅素英說，該署自2020年後和急救等相關單位合作，如「119」接獲有民眾疑似體溫過高、中暑的通報時，就會先用電話指導親友先幫中暑的民眾鬆脫衣物、用濕布條擦拭身體降溫，救護車也配備降溫設備，透過第一時間的處理，盡可能降低中暑的死亡率。

    國健署和氣象局、中研院合作「樂活氣象APP」，提醒民眾氣溫變化帶來的健康風險，羅素英表示，未來該APP會再介接可查詢全台各地哪邊供應開水的奉茶APP，讓民眾在戶外補水更方便。

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