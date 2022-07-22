新竹棒球場重磅回歸 蔡英文、林智堅感動見證邀球迷進場

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，總統蔡英文、前新竹市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌等人一起感動見證新竹市代理市長陳章賢開球，更邀球迷進場觀賽展現龍魂不滅精神。（記者洪美秀攝；本報合成）

2022/07/22 20:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕斥資近12億元重建的新竹市立棒球場昨晚重磅回歸啟用，中華職棒味全龍在新竹主場迎戰富邦悍將，總統蔡英文及催生棒球場重建的前新竹市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌等人也到場見證，蔡英文說，味全龍是職棒元老球隊，球迷都會說「龍魂不滅」，去年味全龍回到職棒一軍舞台，有46年歷史的新竹市立棒球場也回來了，謝謝中華職棒會長蔡其昌、市府和球團為球場的改建和營運積極奔走協調，成功完成任務。

蔡英文說，期待精彩職棒賽事能重新帶給新竹市民滿滿的感動，歡迎大家一起進場看職棒、挺棒球，有大家的支持，職棒一定會越來越好，盼大家好好享受球賽、享受嶄新的球場設施，有個愉快的夜晚。

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新竹市立棒球場投入近12億元原址重建，並與味全龍簽約主場，是竹竹苗唯一符合職棒規格的棒球場，整建後昨晚進行歷史性首戰，由新竹女中儀隊帶來精彩開場，在地名將黃清文也送上祝賀影片，總統蔡英文與前市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌坐在貴賓席，不時交換意見，並指著周邊的建築，提到新竹市棒球場的歷史，在觀賞儀隊表演後，由新竹市代理市長陳章賢穿著味全龍球衣開球，象徵新竹球場職棒賽事的第一顆球。

陳章賢說，新竹棒球場向球迷請假1000多天，如今銷假上班了，歡迎大家來新竹球場看球，他感謝蔡總統對新竹建設的支持，推動前瞻基礎建設，讓球員、球迷有全新球場，更讓新竹成為有主場的光榮城市，而等待是值得的，如今全新球場啟用，邀球迷來體驗全新的球場。

中華職棒會長蔡其昌也說，新竹棒球場開學了，中華職棒下半球季也開學了，歡迎球迷來到有歷史的新竹棒球場看球賽。

隨後蔡英文也與球員等人合影，在新竹球場重新啟用的首場賽事上合影，而整個球場幾乎座無虛席，1萬席的座位全部售罄，球場周邊更有商店家及各種活動，很多球迷都說，「期待的一刻終於來了、很感動」，現場也有味全龍的龍旗迎風揮舞飄揚，球迷的歡呼聲迎接新竹棒球場重新啟用。

市府表示，新竹市立棒球場今晚迎接「重生之戰」，明天有百萬網紅妞妞開球，還有動力火車、金曲歌后阿爆賽後開唱；週日則安排親子開球、親子跑壘大賽、迷你棒球等體驗。

教育處表示，市立棒球場落成至今46年，主體結構老舊、耐震係數不足，市府2019年啟動重建工程，是首座棒球場規畫地下停車場、首創智慧調撥停車；全國首座牛棚區設置在外野；並設置6支高桅桿燈，全台唯一均採用LED燈具，並規畫智能控管，依場內活動形式控管燈具開啟數量，達到節能效果。另也設置LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

市府說明，新竹市立棒球場改建後共可容納1萬名觀眾，內野4千人、外野6千人，首場賽事已全部賣光，明天賽後更邀請金曲歌后阿爆、動力火車開唱，7月24日則安排親子開球、親子跑壘大賽等活動，購票可洽：https://www.wdragons.com/ticket/。

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，總統蔡英文、前新竹市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌等人一起感動見證開球，更邀球迷進場觀賽展現龍魂不滅精神。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，一萬個座位全數賣光。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，總統蔡英文、前新竹市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌等人一起感動見證開球，蔡英文也邀球迷進場觀賽展現龍魂不滅精神。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，總統蔡英文、前新竹市長林智堅和中華職棒會長蔡其昌等人一起感動見證開球，蔡英文也邀球迷進場觀賽展現龍魂不滅精神。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，一萬個座位全數賣光。（記者洪美秀攝）（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，一萬個座位全數賣光，就連外野也滿是人潮。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，其中味全龍四棒林智勝也有機會敲出球場首個職棒全壘打。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，味全龍總教練葉君璋更與小龍迷球員合影，頗具傳承意味。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場重磅回歸今晚職棒賽事首戰重新啟用，吸引許多球迷回到球場，整個球場滿滿的人潮，並由新竹市代理市長陳章賢開球，丟出新竹球場職棒賽事的第一顆球。（記者洪美秀攝）

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