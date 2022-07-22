知名奶粉驚見異物 廠商稱「可以食用」讓媽媽氣炸

一名網友在臉書發文表示，知名奶粉中藏有異物。（圖取自爆料公社）

2022/07/22 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽在臉書發文指控，她購買的知名嬰兒奶粉內有異物，害小兒子喝了後狂拉肚子，向廠商反映，沒想到對方的處理態度非常消極，還說這個「異物可以食用」，讓她非常不滿，決定公開這一切，提醒各位家長多家注意。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她在5月12日發現奶粉中有異物，隨後前往藥局請對方拿回去給廠商檢查，卻遲遲未收到奶粉公司消息。此前，原PO一歲四個月的小兒子喝了這瓶奶粉後一直拉肚子，後來她決定每隔一週就打電話去詢問公司的處理後續，廠商終於在7月初給了回應，表示新加坡廠為此事停廠3天檢查，發現是一個機台的「無塵布」，還說可以食用。

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這讓原PO納悶表示，「為什麼東西掉進去？給了我們2份報告，說是出產同批的奶粉驗出來沒問題，但是跟我們好像沒關係吧？那我們這一瓶裡面加料的呢？」後來公司給了原PO6罐奶粉，最後她沒有收下，「我整個傻眼，無法接受這是大公司處理事情的方式」。

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言「第一次聽說無塵布可食用⋯以為糯米紙嗎？」、「好扯！還拗可以吃！那可以示範怎麼吃嗎！？小孩奶粉疑慮真的很擔憂」、「很好，這一牌可以直接跳過了」、「給Baby吃的東西要很注意 況且這麼大一塊也太離譜了」。

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