花蓮卓溪創今年高溫新紀錄 14:20測到41.4度

花蓮卓溪創今年高溫新高紀錄，今下午2點20分測到41.4度。（圖：取自氣象局網站）

2022/07/22 14:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日台灣各地持續高溫炎熱，花蓮縣玉里鎮昨日飆到40.7度，創下今年最高溫後，今日玉里測站在下午1點來到41度高溫突破昨日紀錄，不過今天最熱的地點是出現在花蓮卓溪鄉，下午2點20分測到41.4度高溫。中央氣象局預報員曾昭誠指出，近期受到太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。

今日各地高溫炎熱，下午2點有17個測站都偵測到38度以上高溫情況，地點包含花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉、瑞穗鄉、光復鄉、新北市板橋區、土城區、汐止區、鶯歌區、新店區、永和區、三峽區、台北市大安區、內湖區等。

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氣象局預報員曾昭誠表示，週六、週日太平洋高壓勢力仍偏強，午後只有山區有些零星短暫雷陣雨，大台北、桃園、宜蘭地區及花蓮縱谷等地，出現37度、38度極端高溫機率高，提醒民眾要留意高溫現象。

曾昭誠說，下週一開始隨著太平洋高壓勢力開始東退，台灣附近天氣穩定度沒有這幾天那麼高，午後雷陣雨也會比較多，所以就不會有這幾天明顯極端高溫情況，不過各地仍偏熱，還是有機會出現36度以上高溫。

下週二、下週三太平洋高壓勢力稍微減弱，午後除了山區之外，西半部平地也有降雨機會，此外，恆春半島亦有零星降雨。下週四各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

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