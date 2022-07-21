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    破歷史高溫！玉里、卓溪高溫40.7度 花蓮氣象站：破紀錄

    花蓮玉里鎮今高溫達40.7度，創下歷史高溫，圖為玉里193線的田野及愛心樹。（記者花孟璟攝）

    花蓮玉里鎮今高溫達40.7度，創下歷史高溫，圖為玉里193線的田野及愛心樹。（記者花孟璟攝）

    2022/07/21 16:38

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天全台各地創高溫紀錄，其中花蓮玉里鎮在今天下午1點40分，高溫達到40.7度，在氣象局資料中已打破台東大武2020年7月的40.2度，破歷史紀錄，第2高溫也是花蓮，為卓溪氣象站的40.2度，雙破高溫紀錄。玉里鎮農民說，今天天氣熱到受不了、又悶又熱，中午開冷氣午睡「溫度過好久還是降不下來」！

    全台灣今天的最高溫排名，前3名都在花蓮縣，最高溫是玉里的40.7度、第2高溫在卓溪鄉40.2度，第3高溫則在卓溪鄉清水林道的39.1度。

    花蓮氣象站主任譚廉說，今天全台灣因高氣壓籠罩下無風無雲，加上花東縱谷南段地形條件特殊，海岸山脈高度超過1000公尺，旁邊又是中央山脈，產生類似盆地的無風環境，是產生高溫的原因。

    譚廉說，花蓮這兩個氣象站建站歷史都不長，玉里氣象站目前在樂合國小歷史14年，屬於自動無人站，歷史最高溫紀錄是2019年8月的39.2度，卓溪鄉則是2018年設立的新測站，最高溫39.1度也是2019年8月，這次雙破高溫紀錄，「應該是玉里、卓溪一帶第一次超過40度高溫」。

    玉里鎮代理鎮長江東成說，今天天氣特別高溫炎熱，真的要呼籲鄉親注意防曬、沒必要不要出門；花蓮縣消防局第三大隊也表示，雖天氣炎熱，幸好沒有接獲民眾報案中暑的訊息。

    玉里鎮農民龔文俊說，玉里現在河東的春日、高寮、德武一帶正是二期稻作插秧期，由於已超過20天不曾下雨，「就算有雨也只有一兩滴」，加上位於灌溉水圳末端地勢較高，農民已在搶水；赤科山上農民也在煩惱，如果再不下雨，金針花抽花苞也可能受影響。

    今天高溫前3名都在花蓮。（圖擷取自氣象站）

    今天高溫前3名都在花蓮。（圖擷取自氣象站）

    花東縱谷7月以來都沒下雨，幾乎天天高溫超過35度，民眾紛紛跑去野溪玩水消暑。（記者花孟璟攝）

    花東縱谷7月以來都沒下雨，幾乎天天高溫超過35度，民眾紛紛跑去野溪玩水消暑。（記者花孟璟攝）

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