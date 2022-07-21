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    國民黨批蛋價漲 陳吉仲：不要只在台北、要到產地了解情況

    農委會主委陳吉仲（中）今天表示蛋價上漲是因為飼料原料成本增加等因素影響，對於國民黨的說法，陳吉仲表示要國民黨實際到產地去看，不要只在台北。（記者楊媛婷攝）

    農委會主委陳吉仲（中）今天表示蛋價上漲是因為飼料原料成本增加等因素影響，對於國民黨的說法，陳吉仲表示要國民黨實際到產地去看，不要只在台北。（記者楊媛婷攝）

    2022/07/21 16:16

    〔記者楊媛婷／台北報導〕雞蛋從今年7月20日起產地價與批發價都調漲2元，國民黨今指雞蛋價格一飛衝天，雞蛋和去年同期相比漲幅達68%，認為農委會要負責，農委會主委陳吉仲今（21）表示，蛋價上漲是因為飼料原料上漲、疫後國旅熱，東部與南部餐飲的雞蛋需求高，並表示要國民黨不要只在台北，要到產地實際了解雞蛋生產的情況。

    從年初迄今，受到「黃小玉」等原物料上漲影響，雞蛋價格已4次上漲，分別在2月14日、3月18日、4月20日，以及7月20日，每次各上漲2元，現在雞蛋的產地價為每台斤42.5元，批發價則為每台斤52元。

    國民黨今天舉行記者會批評雞蛋零售價格不停上漲，人民吃不起蛋，雞蛋也是基本的民生食材，認為雞蛋上漲，會帶動早餐店、小吃店、糕餅店的物價上漲，認為農委會失職，沒有控制雞蛋的產量與價格。

    陳吉仲今出席「台南精品水果展銷會」，對於國民黨的說法，陳吉仲直言關於蛋價的部分，請國民黨要了解實際的情況，並要國民黨不要只在台北，要到彰化、屏東、高雄等地了解雞蛋實際生產情況，他說現在美加歐盟等通膨都很嚴重，台灣農產品供應價格仍算穩定，而現在蛋價上漲是因為飼料成本上漲的緣故，再加上隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，很多民眾現在會到東部與南部旅遊，因此這些地區對雞蛋的需求有提升，並調度雞蛋。

    陳吉仲進一步表示，8、9月後玉米大豆的價格回穩後，飼料的價格也會隨著回穩，隨著飼料成本降低，農民的生產成本也會減少，供需則會依照市場機制來反映。

    現在雞蛋產地價與批發價自20日起每台斤價格漲2元，1台斤大約就是10顆蛋，等於是10顆蛋漲2元，陳吉仲說，如果農民沒有一定的利潤，也就不會繼續生產，而農委會的職責也不僅確保雞蛋的生產等，還要確保所有作物的糧食安全。

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