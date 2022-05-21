會考再增1考生嘔吐快篩陽性 已啟用577間防疫備用試場

111年國中教育會考第3節國文科已結束，教育部統計，目前確診等考生已有3321人，但台中再新增1人嘔吐並快篩陽性，後續將採補考；第二備用試場則啟用577間，將居家隔離、居家檢疫、自主防疫等4633人，與一般考生分開應試。（教育部提供）

2022/05/21 17:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕111年國中教育會考第3節國文科已結束，教育部統計，目前確診等考生已有3321人，但台中再新增1人嘔吐並快篩陽性，後續將採補考；第二備用試場則啟用577間，將居家隔離、居家檢疫、自主防疫等4633人，與一般考生分開應試。

教育部統計，會考截至第3節國文科結束，統計各類缺考學生，其中確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果等有3321人，但台中考區下午再傳有1人在考社會時嘔吐，經快篩陽性，且該生全家皆確診，後被安置到防疫巴士處理，該生中午沒有跟其他考生用餐，不用匡列其他考生，而確診、快篩陽等考生需後續參加會考補考。

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另，其他防疫身分的考生，包含居家隔離、居家檢疫、自主防疫，以及現場出現發燒或呼吸道症狀等考生，也要與一般考生分開，會考準備第二備用試場，截至國文科，已開設577間，並安置了上述的4633人。

另，會考再統計，國文科到考率98.41％，非防疫而缺考的考生有3113人。

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