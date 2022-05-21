為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭確診新增2019例 2死亡個案未完整接種疫苗

    宜蘭縣新增2019例確診，2例死亡。（宜蘭縣政府提供）（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣新增2019例確診，2例死亡。（宜蘭縣政府提供）（記者蔡昀容攝）

    2022/05/21 15:55

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增2019名確診，2名死亡病例，縣衛生局表示，2名死亡病例都是長者，1位未施打疫苗，1位僅打2劑，呼籲長者完整接種疫苗，提升保護力。

    新增的死亡個案，一名是85歲男性，曾接種2劑疫苗，有高血壓、中風與失智病史，5月12日採檢陽性確診，收治住院後病情惡化，搶救後不幸往生。另一名是66歲男性，未曾接種疫苗，有糖尿病、高血壓及中風病史，5月16日因身體不適，經採檢確診後收治住院，隔日不幸往生。

    校園疫情方面，今天新增239名學生、31名教職員工確診，累計4010位學生、383位教職員確診。全縣累計確診數2萬6572例，10例死亡，陽性率8.12%，目前有3280人居家隔離。

    宜蘭縣5月起，長照機構出現輕症確診者時，一律採原地收治，縣議員莊淑如號召勝霖藥品股份有限公司，捐贈100台血氧機給縣府，總價約30萬元，提供縣內住宿型長照機構使用。

    宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率84.2%，第二劑涵蓋率79.2%，第三劑涵蓋率63.4%。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供莫德納及高端疫苗施打，第一劑到第四劑都有，請民眾儘快把疫苗打好打滿，才能有足夠的保護力。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土疫情「往中走」！陳時中：北緩降、中緩升
    2022/05/21 15:47

    本土疫情「往中走」！陳時中：北緩降、中緩升
    台中市+7989！ 6人死亡、18人中重症
    2022/05/21 15:40

    台中市+7989！ 6人死亡、18人中重症

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    苗栗＋1601！符合第4劑接種者 即起可預約院所施打
    2022/05/21 15:36

    苗栗＋1601！符合第4劑接種者 即起可預約院所施打
    鄭文燦宣布 桃市國高中畢業生遠距教學到畢業典禮前一天
    2022/05/21 15:33

    鄭文燦宣布 桃市國高中畢業生遠距教學到畢業典禮前一天
    雲林單日確診人數首度破千 累積破萬人染疫
    2022/05/21 15:20

    雲林單日確診人數首度破千 累積破萬人染疫
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播