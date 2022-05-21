宜蘭確診新增2019例 2死亡個案未完整接種疫苗

宜蘭縣新增2019例確診，2例死亡。（宜蘭縣政府提供）（記者蔡昀容攝）

2022/05/21 15:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增2019名確診，2名死亡病例，縣衛生局表示，2名死亡病例都是長者，1位未施打疫苗，1位僅打2劑，呼籲長者完整接種疫苗，提升保護力。

新增的死亡個案，一名是85歲男性，曾接種2劑疫苗，有高血壓、中風與失智病史，5月12日採檢陽性確診，收治住院後病情惡化，搶救後不幸往生。另一名是66歲男性，未曾接種疫苗，有糖尿病、高血壓及中風病史，5月16日因身體不適，經採檢確診後收治住院，隔日不幸往生。

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校園疫情方面，今天新增239名學生、31名教職員工確診，累計4010位學生、383位教職員確診。全縣累計確診數2萬6572例，10例死亡，陽性率8.12%，目前有3280人居家隔離。

宜蘭縣5月起，長照機構出現輕症確診者時，一律採原地收治，縣議員莊淑如號召勝霖藥品股份有限公司，捐贈100台血氧機給縣府，總價約30萬元，提供縣內住宿型長照機構使用。

宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率84.2%，第二劑涵蓋率79.2%，第三劑涵蓋率63.4%。衛生局表示，第15波疫苗快打站已陸續提供莫德納及高端疫苗施打，第一劑到第四劑都有，請民眾儘快把疫苗打好打滿，才能有足夠的保護力。

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