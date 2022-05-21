澎水百年風華再現 澎湖縣政府加開花火場慶祝

澎湖百年校慶，各界嘉賓及傑出校友共同剪綵百年紀念物。（記者劉禹慶攝）

2022/05/21 15:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走過百年風華，澎湖高級水產職業學校育才無數，現澎湖政壇、警界、學術界及商界等，都有澎水人的身影，今日百年校慶，雖受疫情加溫影響，但仍不減澎水人返回母校共享榮耀的心意，晚間席開120桌，縣府並加開花火場慶祝。

連續2年因疫情停辦校慶活動的澎水，今年百週年校慶雖然還是有疫情攪局，但仍如期舉行，除了捐血及淨灘2項先期活動外，當天活動有校友捐贈的紀念物件揭幕儀式、慶祝大會暨表揚典禮、百年校慶園遊會、百年校慶紀錄片發表、各科世紀風華展館、時光憶廊展覽、校友大團圓辦桌晚宴暨晚會，感恩餐會仍然開出120桌。

請繼續往下閱讀...

澎水百週年校慶籌備委員會邀請了傑出校友劉陳昭玲議長擔任榮譽主任委員，葉竹林市長擔任榮譽副主任委員，還有澎水畢業的呂光宇、李添進、胡松榮、夏晨榮、許育愷、陳佩真等議員、馬公市代表會許國政主席擔任榮譽委員，賴峰偉縣長擔任顧問團總團長，楊曜立委、陳雙全副議長擔任顧問團副團長，以及歷任的澎水家長會會長擔任顧問團顧問。

百周年校慶以生命教育及環境教育為主軸，規劃了熱血傳愛捐血活動與守護澎湖淨灘活動等系列活動，並將成為澎水的傳統活動，在辦理盛大的慶祝活動外，也為社會公益投入不少心力，是一個很好的教育典範。包括澎澄飯店董事長蔡萬生、台灣百大畫家顏雍宗等人都是傑出校友，百年校慶捐錢又捐畫，成為學弟妹學習的楷模。

澎水走過百年風華作育英才無數，傑出校友捐錢又捐畫贊助百年校慶。（記者劉禹慶攝）

輪機科退休老師高天祝，轉向木雕領域發展，百年校慶展出作品令人驚豔。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法