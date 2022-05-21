嘉縣+778 縣府加碼500元催長者打疫苗

嘉義縣疫情報告。（嘉義縣衛生局提供）

2022/05/21 14:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天新增778人確診，全縣6至11歲學童計6953人接種，接種率39.99％，無接獲通報不良反應；縣府今天宣布，因重視老人保護，嘉縣5月23日起至5月31日止，65歲以上長者接種疫苗，除中央500元禮券或衛教品，縣府另加碼500元禮券，因應目前全國禮券缺貨，將採發兌換券方式，自7月1日至8月31日止，民眾可持兌換券到原來接種的醫療院所，若於3+1行動醫療接種的鄉親，則到接種鄉鎮的衛生所兌換。

翁章梁說，疫情開始有北降南移趨勢，國內重症或死亡者，多以慢性病、幼童、高齡，且未完整接種疫苗者為主，嘉義縣第一劑疫苗接種率85.2％，但第三劑僅61.2％，主要是75歲以上長者只有58%的人接種。

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縣府表示，專家分析未打疫苗者相較打過3劑者，染疫後的死亡率增加6倍，為保護老人、預防重症，鼓勵65歲以上長者接種，衛生所假日加開接種站，全縣57家合約接種院所，3+1行動醫療，皆可提供接種服務；12至17歲及5至11歲學童BNT疫苗將於5月25日開打，校園接種僅限設籍嘉義縣學童青少年，各合約院所則以嘉義縣兒童青少年優先。

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嘉義縣疫情報告。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣府加碼500元禮券鼓勵長者接種疫苗。（嘉義縣府提供）

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