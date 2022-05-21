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    中央放寬專責病房護病比 柯文哲批戰術矛盾：指揮官怎麼下令的？

    台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲視察動物之家中繼園區，並參加開幕記者會。（北市府提供）

    2022/05/21 14:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央疫情指揮中心發函放寬專責病房的護病比，台北市長柯文哲表示，醫療的確還沒崩潰是犧牲很多醫護人員換來，他認為放寬醫護比是戰略戰術矛盾，如果要把醫療量能要保留到最後一線，護病比就不能放寬，「把醫護比放寬，這奇怪，到底這指揮官是怎麼下令的？」

    根據「醫療機構設置標準」護病比規定，醫學中心1比9，區域醫院1比12、地區醫院1比15。

    柯文哲指出，醫療量能最重要，應保留到最後，下令沒到使用氧氣階段，原則上是不住院，住院的都是比較嚴重的病人，把護病比放寬，一開始確診都進來住院，那很多都是進來休息的，測血氧機就算了，那1比15就沒問題。

    柯文哲表示，若住院的每一人都要用氧氣，要1比15就是戰略戰術矛盾，若把醫療量能要保留到最後一線，那護病比就不能放寬，但又要嚴重的才可以住院，把醫護比放寬，這就奇怪，到底這指揮官是怎麼下令的？

    柯文哲認為，若要達到群體免疫，視為輕症不是不可以，問題是指揮官沒有講清楚戰略是什麼？講清楚了，我們就配合，只是現在每天都不講，難道要叫我們猜嗎？這要怎麼打仗？

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