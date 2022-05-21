為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    曾文家商防疫試場周到 有人考完社會科發燒...再開1間試場

    曾文家商考場服務周到。（記者楊金城攝）

    曾文家商考場服務周到。（記者楊金城攝）

    2022/05/21 13:34

    〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天（21日）登場，台南曾文區考場在國立曾文家商，除了強化防疫，提供一般考生的服務週到，對居隔、自主防疫的考生提供考場服務堪稱五星級，設有專屬通道，用餐也「傳便便」，上廁所有人隨行，監考老師全副防護衣，也有專屬休息區。

    曾商應考人數有876人，設一般試場25間教室、5間特殊生試場，二類防疫試場另設11間教室。

    考生今早應考時，考場為一般考生設2個量測體溫通道，5位自主防疫考生、7位居隔考生另使用3間二類防疫試場，曾商校長陳藝昕說，這12位考生另設側門專屬通道，也有隨行服務員引導、提供服務，其中1位有症狀。

    第一節考完社會後，有位考生發燒，曾文家商趕緊再開1間第二類防疫試場，並通報家長和試務中心。

    陳藝昕說，一般試場考生吃中餐時，考場提供隔板，用完餐再清消，二類試場都有專人為考生服務送考卷、收卷、送餐，考生只能在試場休息，上廁所也有人隨行，監考老師穿全身防護衣、戴口罩、防疫面罩，有專屬休息區，另有一組監考老師輪替監考，希望全體考生在安全、舒適環境考出好成績。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    曾文家商考場提供隔板讓考生在試場用餐，並進行清消。（記者楊金城攝）

    曾文家商考場提供隔板讓考生在試場用餐，並進行清消。（記者楊金城攝）

    監考老師穿全身防護衣、戴口罩、防疫面罩，有專人送、收考卷。（記者楊金城攝）

    監考老師穿全身防護衣、戴口罩、防疫面罩，有專人送、收考卷。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國中會考社會科 北市6考生發燒到備用試場
    2022/05/21 13:16

    國中會考社會科 北市6考生發燒到備用試場
    會考社會科逾半圖表題 考基本閱讀與轉譯能力
    2022/05/21 12:12

    會考社會科逾半圖表題 考基本閱讀與轉譯能力

    新莊區域動能強勁 新北下一座信義區
    國中會考首節啟用533間2類試場 3320考生確診
    2022/05/21 11:57

    國中會考首節啟用533間2類試場 3320考生確診
    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    2022/05/21 11:20

    國中會考 基隆105人在二備考場應試
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播