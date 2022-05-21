曾文家商防疫試場周到 有人考完社會科發燒...再開1間試場

曾文家商考場服務周到。（記者楊金城攝）

2022/05/21 13:34

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天（21日）登場，台南曾文區考場在國立曾文家商，除了強化防疫，提供一般考生的服務週到，對居隔、自主防疫的考生提供考場服務堪稱五星級，設有專屬通道，用餐也「傳便便」，上廁所有人隨行，監考老師全副防護衣，也有專屬休息區。

曾商應考人數有876人，設一般試場25間教室、5間特殊生試場，二類防疫試場另設11間教室。

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考生今早應考時，考場為一般考生設2個量測體溫通道，5位自主防疫考生、7位居隔考生另使用3間二類防疫試場，曾商校長陳藝昕說，這12位考生另設側門專屬通道，也有隨行服務員引導、提供服務，其中1位有症狀。

第一節考完社會後，有位考生發燒，曾文家商趕緊再開1間第二類防疫試場，並通報家長和試務中心。

陳藝昕說，一般試場考生吃中餐時，考場提供隔板，用完餐再清消，二類試場都有專人為考生服務送考卷、收卷、送餐，考生只能在試場休息，上廁所也有人隨行，監考老師穿全身防護衣、戴口罩、防疫面罩，有專屬休息區，另有一組監考老師輪替監考，希望全體考生在安全、舒適環境考出好成績。

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曾文家商考場提供隔板讓考生在試場用餐，並進行清消。（記者楊金城攝）

監考老師穿全身防護衣、戴口罩、防疫面罩，有專人送、收考卷。（記者楊金城攝）

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