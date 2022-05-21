國中會考首日 新北983人確診無法應考、971人使用備用考場

新北市今年共有3萬764名會考考生。（新北市政府教育局提供）

2022/05/21 14:02

〔記者周湘芸／新北報導〕國中教育會考今登場，新北市共有3萬764名考生，開設29個考場學校、996間試場（不含預備試場），首日到考率約94.8%，有現場發燒及呼吸道症狀、居隔、居檢及自主防疫人數共971人，啟用100間備用試場因應，另有983人因確診無法應考，將參加6月4、5日補考。

教育局表示，會考首日因身心障礙及突發傷病提出應考服務需求者共有466人，在板橋高中設有特殊考場（共153人、56間試場），各考場也設置141間特殊試場。另外，首日現場發燒及有呼吸道症狀、居隔、居檢及自主防疫人數共971人，共啟用100間備用試場。

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教育局指出，經統計首日確診無法應考者共983人，於6月3日（含）前解除隔離者將統一參加6月4、5日補考，後續入學管道分發也將以外加增額錄取為原則，若該類考生違規私自參加考試將依法處置，並取消考試資格且不予補救。

教育局表示，今天新北考區整體到考率約94.8%，僅發生零星考生逾時作答、考試時間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等一般違規事項，並無重大違規事件，由於會考各科評量結果分為精熟、基礎、待加強3等級，若違規將採取記點處分，視其情節依違反試場規則處理。

教育局表示，因應疫情已請考場學校妥善規劃離場分流動線，考生於考試結束後應立刻回家勿在外逗留，22日是會考最後一天，進行自然、英語（閱讀）及英語（聽力）3科測驗，第1節8點20分開始，全部考試於中午12點半結束。

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