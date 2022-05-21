國中會考首節啟用533間2類試場 3320考生確診

111學年國中教育會考今上午首節考社會科，因武漢肺炎疫情，教育部統計，已有3320人確診（含快篩陽性）須補考，另啟用533間第二備用試場，安置另外居家隔離、居家檢疫、自主防疫等身分的考生共4590人。（教育部提供）

2022/05/21 11:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕111學年國中教育會考今天首節考社會科，教育部國教署統計，共19萬8819人報名，首科到考率98.6％，碰上武漢肺炎疫情，已有3320名考生確診（包含快篩陽性者），將安排後續補考。

國中教育會考是給國中畢業生參加並鑑定其學力，今年有19萬8819人報名，碰上本土武肺疫情大爆發，採取各項防疫規劃，並與中央流行疫情指揮中心勾稽相關防疫身分；國教署長彭富源表示，截至目前已有3320名考生確診（含在家快篩陽性者），因其不得參加考試，將另外安排補考。

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另，還有其他身分的考生，包含居家隔離、居家檢疫、自主防疫等各種與疫情相關的身分。彭富源說，會考防疫準備了共2845間第二備用試場，今天已啟用533間，安置了4590名上述防疫身分的考生，與一般考生區隔。

關於試場違規與突發情況，會考闈外辦公室、彰化高中校長王延煌表示，目前暫無傳出重大考試違規事件，但有一突發狀況，中部1名考生在上午7點上車時突然癲癇發作，經彰化考區的斗六家商與溪州國中校長等人緊急協助讓該名考生就醫後，能順利參加第1節社會科考試，安排在其他備用試場應試。

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