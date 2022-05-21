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    會考社會科逾半圖表題 考基本閱讀與轉譯能力

    111年國中教育會考社會科考完，教育部邀請國中教師查看今年題目，分析今年圖表型試題佔比超過50％，難易適中。（教育部提供）

    111年國中教育會考社會科考完，教育部邀請國中教師查看今年題目，分析今年圖表型試題佔比超過50％，難易適中。（教育部提供）

    2022/05/21 12:12

    〔記者吳柏軒／台北報導〕111年國中教育會考社會科上午結束，教育部邀請國中教師查看今年題目，分析今年圖表型試題佔比超過50％，難易適中，評量學生不同層次能力的學習成果，部分試題著重跨科整合與資料解讀，學生必須具有統整和轉譯所學知識的能力，方能作答。

    新北市中平國中地理老師賈生玲說，今年總題數54題 題幹稍長，但題目數量較去年減少，因此整體文字量跟過去相當，測驗重視資料解讀、圖表轉譯，且圖表題占比超過50％，需透過圖表、照片、漫畫等來分析，內容則包含關心社會跟全球環境、也有地理、歷史、公民等跨科整合，考驗學子多元知識能力。

    賈生玲補充，如地理科考台灣和地形有關的地名，要從地理環境命名來推估過去樣貌，如提到「墘」字代表位在某地物或水體旁邊，如港墘、溪墘等；也引歐盟立法禁止傳統格子籠飼養蛋雞等，回頭推估台灣情況。

    高雄市明義國中歷史老師陳莉婷也說，歷史科略古詳今，古代史題數少，有測驗考生如何從題目素材中區別「歷史事實」與「歷史解釋」，還考日本常見的天婦羅食材，其實是葡萄牙天主教徒最初到日本傳教貿易時傳入，考題結合生活。

    新北市福營國中公民與社會老師卓旻寧也說，取材重視學科知識實用，如甲國政府要求記者通過國家領袖思想的考試後才能取得記者證，但該國在國際新聞自由指數卻下滑，藉此評量學生察覺政府作為對新聞自由與閱聽人的影響。

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