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    首頁　>　生活

    新住民姊妹接連獲總統教育獎 鄭伶巧挺過霸凌精通4語

    移民署祝賀鄭伶巧（右2）獲總統教育獎，左2是姊姊鄭翠玄，右1媽媽阮翠姮。（移民署宜蘭服務站提供）

    移民署祝賀鄭伶巧（右2）獲總統教育獎，左2是姊姊鄭翠玄，右1媽媽阮翠姮。（移民署宜蘭服務站提供）

    2022/05/21 12:58

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕22歲鄭翠玄、15歲鄭伶巧出生越南北部的貧困鄉下，是同母異父的姐妹，兩人懂事乖巧，與媽媽阮翠姮相依為命。姊姊力爭上游進清華大學，曾獲總統教育獎；妹妹初到台灣，一句中文都不會，又因新住民身分遭言語霸凌，她咬牙學習，打破語言隔閡，現具備中文、台語、英語、越南語4語言能力，在各競賽奪獎，今年也獲總統教育獎殊榮。

    鄭翠玄的爸爸是越南人，在她3歲時病逝，鄭伶巧的爸爸則是台灣人，因種種因素，兩姊妹在越南北部一起長大，媽媽借錢並克服種種困難帶兩人到台灣生活。兩姊妹課餘時間會陪媽媽下田種菜，到蘇澳市場賣菜貼補家用，是宜萱婦幼關懷協會扶助對象。

    鄭伶巧小學三年級到台灣時完全不懂中文，常遭同儕揶揄嘲弄，她下苦工學習，1年內學會中文，並在越南語、台語、詩文創作等競賽獲獎，協會讚嘆，伶巧台語相當流利，比台灣人講得還好，去年還拿下宜蘭縣國女柔道冠軍，並獲頒宜縣優秀新住民二代楷模。

    鄭伶巧現就讀宜蘭縣蘇澳國中三年級，個性活潑，從小展現熱心助人的特質，在協會時，遇同儕吵架會主動排解，也會做餐食給小朋友吃；見新住民不了解台灣法律，面對不公不義時相當無助，因此立志未來要當律師，為弱勢捍衛權益。

    鄭翠玄初到台灣，害怕面對新生活，但媽媽不顧病痛賺錢養家，妹妹勤學中文，帶給她很大的力量，她力爭上游，現就讀清華大學，2020年獲總統教育獎；鄭伶巧則說，很欽佩姊姊的求學態度，考取許多證照，一直以姊姊為榜樣，如今也獲總統教育獎殊榮，要和姊姊一起將這份榮耀獻給辛苦照顧她們的媽媽。媽媽得知獲獎後，相當高興，直呼以兩個女兒為傲。

    內政部移民署及宜萱婦幼關懷協會等公私部門合力輔導下，讓更多人看見鄭伶巧姊妹的故事，姊妹兩人前後獲總統教育獎肯定。移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏登門祝賀，盼藉由這樣的故事，鼓勵新住民家庭，在台灣展開精采人生。

    鄭伶巧獲不少競賽獎項。（移民署宜蘭服務站提供）

    鄭伶巧獲不少競賽獎項。（移民署宜蘭服務站提供）

    鄭伶巧（左）與姊姊鄭翠玄（右）感情極好，兩人接連獲總統教育獎。（宜萱婦幼關懷協會提供）

    鄭伶巧（左）與姊姊鄭翠玄（右）感情極好，兩人接連獲總統教育獎。（宜萱婦幼關懷協會提供）

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