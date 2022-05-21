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    國中會考 基隆105人在二備考場應試

    基隆市國中教育會場今天登場，考場有專人引導居隔等防疫學生到第二備用試場考試。（基隆女中提供）

    基隆市國中教育會場今天登場，考場有專人引導居隔等防疫學生到第二備用試場考試。（基隆女中提供）

    2022/05/21 11:20

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國中教育會考今天登場，基隆考區有2800多人應考，今天開設了12間第二備用試場，有105位居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生應試，早上也有臨時發燒的或家長昨晚才快篩陽性的考生，申請到第二備用考場應試。

    今年基隆考區考場分別設在基隆高中、基隆女中及海大附中等3校，為因應疫情發展，3個考試都設有第二備用試場讓居家隔離、居家檢疫、自主防疫參加考試，考場校門口有專人引導這些考生到第二備用試場。

    據教育處指出，基隆市有2800多名考生應試，總共開設了12間第二備用試場、105學生應試，還有早上臨時發燒或是昨天家長才快篩陽的考生，也申請到第二備用試場應試。

    教育處指出，今天各試場開設第二備用試場情形如下，基隆高中5間、27人；基隆女中5間、46人；海大附中2間、32人，座位都相隔都在1公尺以上。

    基隆市警察局少年警察隊與基隆市少年輔導委員會，也強化考場周邊安全維護，重點時段加強校園安全守望勤務，少輔會人員並在校門口發送「考生加油防疫包」，有資料夾、口罩、酒精筆、衛生紙及便條紙，讓考生加強防疫，提醒考生全程戴好口罩。

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