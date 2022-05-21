中市下起五月雪 行人駐足拍照

忠明國小公車站旁可見棉絮飛揚。（記者張軒哲攝）

2022/05/21 09:47

〔記者張軒哲／台中報導〕時序入夏，台中市部分路段近期可見木棉樹優雅姿態，近日忠明國小公車站前的分隔島潔白棉絮飛揚，宛如五月雪，吸引公車族與路過行人駐足拍照，成為疫情下的小確幸。

台灣大道與忠明路交叉口可見木棉樹英姿，木棉隨著四季遞嬗，呈現不同風情。近期白色棉絮隨夏風輕揚，棉絮飄落綠地，宛如豔陽雪景。公車族李先生今日表示，下車就被這五月雪景致吸引，近年因疫情無法出國，已多年未見雪景，見到棉絮飄揚，是城市街道難得的美麗風景。

忠明國小旁棉絮飛揚，宛如五月雪。（記者張軒哲攝）

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