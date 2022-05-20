屏東縣+2270！BNT兒童疫苗門診 寶建等4醫院5/25開打

屏東縣BNT兒童疫苗要開打了。（屏東縣政府提供）

2022/05/20 18:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今天新增2270例本土確診，寶建醫院、高榮屏東分院、恆春旅遊醫院、輔英醫院25日開設5到11歲兒童BNT疫苗門診，26到28日33鄉鎮市開打，門診時間可洽各地衛生所。而高中以下學校下週停課1週，明後天兩天國中教育會考，縣府提醒考生注意自身防疫。

縣府指，25日5-11歲兒童疫苗門診時間為寶建醫院下午14時至17時，施打人數60人；高雄榮民總醫院屏東分院下午13時30分至15時30分，施打人數250人；恆春旅遊醫院下午14時至16時30分，施打人數150人；輔英醫院2樓服務時間為下午14時至16時，施打人數300人。

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屏東縣今天本土確診2270人，居家隔離現管人數3418人，居家照護累計12424人。全縣部分班級暫停實體課程校數有108校252班。確診者超過100人以上的鄉鎮市為屏東市656，潮州鎮151，東港鎮180 ，萬丹鄉137，新園鄉109。

屏東縣長潘孟安說，連續幾天新增確診個案都破千名，下週開始，高中以下學校停課1週，縣府也已做好整備，民眾無須恐慌，沒有辦法在家照顧孩童，可以將孩子送到學校，學生沒有線上教學的相關設備或是網路等，縣府也已分配平板、網卡等給各學校，停課不停學，保護孩子們的受教權。

明天起的國中教育會考，不開放陪考，發燒者、居家隔離、居家檢疫及自主防疫者不得進入考場，以確保整體考生應試健康與安全。

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