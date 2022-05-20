實體授課一路停到暑假？黃偉哲：最快下週四決定

針對校園實體授課暫停措施是否會再延長，市長黃偉哲今天於防疫記者會表示，將視疫情變化持續滾動調整。（台南市政府提供）

2022/05/20 16:26

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市23日起停止實體授課一週，並擴大到高中（含）以下至公立幼兒園及補習班課後、安親班，教育局今天公布國小1至4年級一連5天的直播教學課程表及連結，協助親師生停課不停學。但不少家長憂心是否實體授課會一路停到暑假？黃偉哲表示，相關政策是否再延長，最快會在下週四或五會公布，因應疫情變化隨時滾動式調整。

針對防疫專家建議遠距教學最安全的期間是2個禮拜，台南市是否會再延長相關措施，黃偉哲說，1個禮拜後若疫情還在高峰我們就會再放1週，但目前都還說不準疫情如何變化，不宜1次就決定說未來放2個禮拜或3個禮拜，甚至未來課程到暑假都改成線上教學，我們會滾動式檢討，最快下週四或五之前會告知。

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台南市今天新增4707例本土個案，今年累計確診突破4萬人，其中19歲以下確診數單日也逼近千人大關！因應下週可能即將襲來的南部疫情高峰，台南市23日起高中（含）以下停止實體授課一週。教育局也立即啟動「公版直播線上課程」。

教育局長鄭新輝說明，本次課程規劃，以資訊設備使用較不熟悉的國小1至4年級學生為對象。雖然各校教師都已具備線上教學能力，停課期間也可依預定課程進行遠距教學，但1至4年級任課教師，也可安排學生觀看公版直播教學課程並提供指導，減輕教師持續線上教學的負擔，也可供師生另一學習選擇，特別的是直播教學後的影片，還可供學生課後複習用。

鄭新輝表示，下週5天公版直播教學的課程連結，已經由資訊教育中心建置完成，有興趣的親師生可以由台南市教育局線上自主學習網連結進入，輕鬆自在的享受停課不停學的時光。

另因應會考及近日攀升的確診人數，交通局長王銘德表示，防疫計程車即時增援24輛，目前已達54輛上線服務，車資比照一般計程車跳表計費，紓解就醫、採檢需求，同時備戰明後天的國中會考，將支援接送有需求的應考生，須撥打防疫專線2880180提前預約，目前國中會考部分已有20車次的預約。

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