第1批輝瑞兒童疫苗40萬劑 指揮中心：5/24開始配送

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，24日會先配送第1批40萬劑輝瑞兒童疫苗到各地方，第2批配送26萬劑，中央會保留10萬劑依施打情況做調度跟配發的彈性。（指揮中心提供）

2022/05/20 16:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國幼童已開始武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種作業，幼童自25日起也可以選擇接種輝瑞兒童疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）表示，24日會先配送第1批40萬劑輝瑞兒童疫苗到各地方，第2批配送26萬劑，中央會保留10萬劑依施打情況做調度跟配發的彈性。

我國6至11歲幼童從5月起陸續接種莫德納兒童疫苗，隨著輝瑞兒童疫苗的到貨，指揮中心也訂定輝瑞兒童疫苗從25日起提供5至11歲的孩童接種，陳時中於疫情記者會表示，輝瑞兒童疫苗因為必須解凍，因此會分為兩批配發，第一批將在24日配送，總共40萬劑，第2批會配送26萬劑，中央會留10萬劑作為彈性調度。

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至於配發給各地方輝瑞兒童疫苗的劑量數，陳時中表示，會依照「整體需求量的7成」再扣掉「已接種莫德納疫苗的總人數8成」，作為基礎數配送。

有媒體在記者會上提問，有消息指出，新北因為要先讓小朋友接種莫德納，6月後才會安排幼童接種輝瑞疫苗，想讓孩子接種輝瑞疫苗的家長擔憂是否太晚？陳時中表示，24日才配送輝瑞兒童疫苗，新北若6月才開打，認為時間差異不大，他也說，到學校替學童接種疫苗，首先必須是學校、衛政機關、醫療機構3方面的配合，因此都尊重地方的接種安排，不過當然如果可以越快幫學童接種疫苗越好。

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