女兒確診5天才通知領防疫包 議長郭信良：不用了！

南市議長郭信良說，她女兒確診到今天已第5天，才接獲公所通知領取防疫包，效率未免太差了。（記者蔡文居攝）

2022/05/20 12:43

〔記者蔡文居／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，對確診居隔者的關懷，南市政府提供防疫包，但連日來傳出居隔民眾都已解除居隔了，還沒拿到防疫包，而南市議長郭信良的女兒確診5天才接獲通知領取。郭信良今天批評說，這行政效率未免太差了。

郭信良說，她女兒確診已第5天，今天才接獲安南區公所通知請親友明天去城北里活動中心領取防疫包，這等於確診6天了才能領取到防疫包，領來了也只能用1天，因此他回覆說，「不用了！防疫包就留給有需要的人就好了。」

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郭信良說，區公所是通知上午8點到下午4點到城北里活動中心領取防疫包，但一個里也沒多少人確診，公所派人8小時在里活動中心等候民眾來領取，還不如直接送到確診者家，這也不用花多少時間。若有困難，也可請當地里長協助發放，相信里長也會樂意幫忙，如此才能在第一時間將防疫包送達。

他批評說，防疫包的發放只是冰山一角，顯示出市府防疫工作千頭萬緒，引發民眾困惑與不滿。防疫措施還有不少漏洞，市府一定要好好檢討。

安南區公所表示，防疫包領取，各區都在區公所領取，因安南區幅員遼闊，才在偏遠的土城及中洲寮地區各增一處領取點，利用假日親友放假時間來領取，並非只服務1個里，而是土城地區週遭的里都可來領取，而且目前區公所的人力並沒有那麼充裕，因此特地協調戶政所人員協助發送。

安南區公所表示，防疫包的發送，因衛生單位有一定的作業流程，一般都要2至3天後名冊才送到區公所，加上各單位人力有限，才造成時間的落差，但區公所都會盡量以最快的速度通知確診者來領取。

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南市府提供確診者防疫包，但連日來傳出民眾確診多日才收到通知，而引起民怨。（記者蔡文居攝）

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