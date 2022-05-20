衛福部擬增加國外牙醫畢業生臨床訓練名額 台灣牙醫學生聯合會反對

衛福部次長石崇良日前表示，擬有條件增加國外牙醫畢業生臨床訓練名額。台灣牙醫學生聯合會今發聲明反對。（資料照）

2022/05/20 12:35

〔記者林曉雲／台北報導〕衛福部擬有條件再增加國外牙醫學系歸國學子臨床實作訓練名額，台灣牙醫學生聯合會今發聲明反對，認為衛福部不應以增加偏鄉或長照醫療服務、臨床實作訓練選配分發等待序列過長及其他項目為由，以任何形式或管道，額外增加國外牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發名額，並呼籲重新思考將每年既有之50位名額下修回30位，強調不應只保障於國外就學的牙醫學生，也該保障台灣牙醫學生的福址。

理事長趙御婷表示，立法院今年5月9日審查「醫師法部分條文修正草案」，未來持國外醫牙學歷返國者，不分9大地區，皆需通過學歷甄試才能參加國家考試，這部分予以肯定，但衛福部常次石崇良表示，修法後會朝向在每年50位之外，增加取得執照後進行偏鄉服務2年為條件的額外名額，以消化等候序列中持國外牙醫學歷之學生，且今年12月31日前於9大地區之醫學院校入學者，仍可免學歷甄試。

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趙御婷說，衛福部於103年起，將國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練配額，從每年30名增至50名，但前往國外修習牙醫學系者不斷增加，且以東歐地區為大宗，導致從106年起，未獲分發人數不斷增加，現今已達353位國外牙醫學系歸國學子，正在等候臨床實作訓練名額，而600多位台灣學生正在波蘭及西班牙修習牙醫學系，且以每年100多位的速度增加，在知悉每年實習名額有限制情況下，依然赴海外就讀牙醫學系，多次要求開放實習名額，衝擊的是醫療教學環境，台灣民眾及8校牙醫系學生實無責承受此後果。

趙御婷說，衛福部希望額外名額者能投入偏鄉及長照，立意雖好，但未提出實際需要量，且偏鄉醫療人力缺口問題是不患寡而患不均，衛福部假良善名目而行開放名額之實，治標不治本恐加速人力失衡。

台灣牙醫學生聯合會聲明亦指，衛福部早已於108年預告修法時，將落日條款訂為108年 12月31日，不應以信賴保護原則為由，延長至111年12月31日，也呼籲衛福部應明訂並公開短期行醫證者之職業場所及業務，以確保民眾之健康福祉。

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