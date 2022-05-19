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    中市高中以下5/23起線上教學1週 議員：不如提早放暑假

    中市宣佈下週一高中以下線上教學一週，市議員邱素貞建議不如提早放暑假，未上完課提早下學期開學上。（記者蘇金鳳攝）

    中市宣佈下週一高中以下線上教學一週，市議員邱素貞建議不如提早放暑假，未上完課提早下學期開學上。（記者蘇金鳳攝）

    2022/05/19 18:19

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕宣布，下週一高中以下線上上課一週，民進黨市議員邱素貞質疑只停一個禮拜政策，反問盧秀燕難道一個禮拜疫情就會緩和？建議可以提早放暑假，未上完課在下學期提早開學補上。

    教育局表示，因應疫情升溫趨勢，台中市高中以下學校自5月23日起停止實體課程改線上教學一週，教育局將視疫情發展滾動修正；至於提早放暑假，涉學期週間變動，宜由中央統一律定一致性規範。

    市長盧秀燕今天宣布，高中以下的學校自5月23日至5月27日採線上教學，而高三及國三則是至5月23日起到畢業前一天。

    對此，民進黨市議員邱素貞表示，接獲民眾反映，因為疫情太嚴重，建議可以提早放暑假，下學期提早開學，未上完的課則在下學期補上。

    邱素貞質疑，因疫情採線上上課，而且只停一個禮拜，難道一個禮拜疫情就會緩和嗎？

    邱素貞指出，民眾反映，若小朋友採線上上課，有的家長要上班，請阿公阿嬤照顧，阿公阿嬤根本無法照顧到小朋友線上上課，影響到孩子的學習狀況如何，家長認為，線上上課，對於學習效果真的不好。線上教學，老師辛苦、家長也辛苦，不如提早放暑假，未上完的課在下學期補上。

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