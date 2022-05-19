新北疫情還在高峰期 侯友宜籲符合資格盡快接種疫苗

侯友宜表示，新北市確診數還再高峰期，仍要觀察後續變化。（記者周湘芸攝）

2022/05/19 16:17

〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜今召開防疫記者會表示，新北市確診數還再高峰期，仍要觀察後續變化，也呼籲符合第4劑疫苗接種資格者盡快前往接種，提升保護力。

侯友宜表示，新北市今天新增2萬4826人確診、居家隔離4萬9897人、居家照護12萬304人。確診數還再高峰期，要不斷做好觀察後續變化，新北一定全面保全醫療量能，保護中重症及脆弱族群。

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侯友宜指出，3類對象第4劑疫苗16日起開放接種，呼籲符合資格盡快接種，其中長照機構預計6月有大量符合資格者，已安排人員入機構協助接種，另也在中和環球購物中心、淡水觀海極品社區中庭、板橋第一運動場開設疫苗接種站。

侯友宜也說，這週末迎來國中教育會考，各校前2週都已改採線上教學，提醒學生採取低密度活動，目前為止有602人列為居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象，新北已準備274個預備考場，預計會使用60個，考試當天採動線分流、家長不得陪考、午餐使用隔板，未解隔者可參加6月4日、5日補考，切勿違規前往應考。

另外，針對居隔單發送問題，衛生局長陳潤秋表示，系統發送錯誤狀況已持續跟中央反應，也提醒民眾自填疫調務必填寫正確資訊，17日起系統已優化24小時內可修改一次，若仍填寫錯誤，也無法由衛生所協助修改。

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