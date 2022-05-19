為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北疫情還在高峰期 侯友宜籲符合資格盡快接種疫苗

    侯友宜表示，新北市確診數還再高峰期，仍要觀察後續變化。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，新北市確診數還再高峰期，仍要觀察後續變化。（記者周湘芸攝）

    2022/05/19 16:17

    〔記者周湘芸／新北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，新北市長侯友宜今召開防疫記者會表示，新北市確診數還再高峰期，仍要觀察後續變化，也呼籲符合第4劑疫苗接種資格者盡快前往接種，提升保護力。

    侯友宜表示，新北市今天新增2萬4826人確診、居家隔離4萬9897人、居家照護12萬304人。確診數還再高峰期，要不斷做好觀察後續變化，新北一定全面保全醫療量能，保護中重症及脆弱族群。

    侯友宜指出，3類對象第4劑疫苗16日起開放接種，呼籲符合資格盡快接種，其中長照機構預計6月有大量符合資格者，已安排人員入機構協助接種，另也在中和環球購物中心、淡水觀海極品社區中庭、板橋第一運動場開設疫苗接種站。

    侯友宜也說，這週末迎來國中教育會考，各校前2週都已改採線上教學，提醒學生採取低密度活動，目前為止有602人列為居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象，新北已準備274個預備考場，預計會使用60個，考試當天採動線分流、家長不得陪考、午餐使用隔板，未解隔者可參加6月4日、5日補考，切勿違規前往應考。

    另外，針對居隔單發送問題，衛生局長陳潤秋表示，系統發送錯誤狀況已持續跟中央反應，也提醒民眾自填疫調務必填寫正確資訊，17日起系統已優化24小時內可修改一次，若仍填寫錯誤，也無法由衛生所協助修改。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北兒童急門診年齡、時段不一 議員促調整
    2022/05/19 16:12

    新北兒童急門診年齡、時段不一 議員促調整
    北市本土+1萬2060 確診者居家照護破7萬人
    2022/05/19 16:05

    北市本土+1萬2060 確診者居家照護破7萬人

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    澎湖新增111例再創單日新高 突破千例大關
    2022/05/19 16:04

    澎湖新增111例再創單日新高 突破千例大關
    確診成大生PO「邊緣人的7天心聲」 校方︰鼓勵上學校平台通報
    2022/05/19 15:53

    確診成大生PO「邊緣人的7天心聲」 校方︰鼓勵上學校平台通報

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播