新北兒童急門診年齡、時段不一 議員促調整
2022/05/19 16:12
〔記者何玉華／新北報導〕新北市有多家醫院開設兒童急門診，但有家長反映，同樣是兒童卻因年齡不同，在不同醫院有不同限制，新北市議員李坤城呼籲市府視各醫院醫療能力調整改善，讓兒童急門診統一適用國小以下並增加門診時段。
10家有兒童優先通道的醫院包括亞東醫院、土城醫院、台北醫院、永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院、新店耕莘醫院、淡水馬偕醫院、雙和醫院、輔大醫院、慈濟醫院。
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李坤城說，新北市有10家醫院開設兒童急門診綠色優先通道，對家長的協助很大，也讓有需求的兒童能夠快速看診，拿藥，但有家長在實際看診後發現多項問題，包括區域分配不平均，目前在新莊2家、新店2家、中永和2家、板橋、土城、淡水、三重各1家、其他區域都沒有，希望能協調醫療院所再予以增加。
此外，兒童急診年齡不一致，有些限3歲以下，也有6歲、12歲以下，有家長家裡孩子年齡不同，得分別到不同醫院，希望市府能協調在國小以下都能適用；且急診時段不一致，有些限白天或限傍晚，有些只有平日，希望市府能協調增加時段。
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