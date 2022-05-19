新北兒童急門診年齡、時段不一 議員促調整

新北市議員李坤城呼籲兒童急門診統一適用國小以下並增加門診時段。（記者何玉華攝）

2022/05/19 16:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市有多家醫院開設兒童急門診，但有家長反映，同樣是兒童卻因年齡不同，在不同醫院有不同限制，新北市議員李坤城呼籲市府視各醫院醫療能力調整改善，讓兒童急門診統一適用國小以下並增加門診時段。

10家有兒童優先通道的醫院包括亞東醫院、土城醫院、台北醫院、永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院、新店耕莘醫院、淡水馬偕醫院、雙和醫院、輔大醫院、慈濟醫院。

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李坤城說，新北市有10家醫院開設兒童急門診綠色優先通道，對家長的協助很大，也讓有需求的兒童能夠快速看診，拿藥，但有家長在實際看診後發現多項問題，包括區域分配不平均，目前在新莊2家、新店2家、中永和2家、板橋、土城、淡水、三重各1家、其他區域都沒有，希望能協調醫療院所再予以增加。

此外，兒童急診年齡不一致，有些限3歲以下，也有6歲、12歲以下，有家長家裡孩子年齡不同，得分別到不同醫院，希望市府能協調在國小以下都能適用；且急診時段不一致，有些限白天或限傍晚，有些只有平日，希望市府能協調增加時段。

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