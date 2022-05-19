北市本土+1萬2060 確診者居家照護破7萬人

台北市衛生局公布19日本土確診病例、居家照護相關疫情。（圖由北市衛生局提供）

2022/05/19 16:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市今日新增1萬2060例本土確診病例，北市衛生局專門委員紀玉秋下午在線上疫情記者會指出，截至5月18日全市確診者居家照護人數7萬3011人，管理中居家隔離人數1萬8229人。她也提醒，一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染。

紀玉秋表示，快篩陽性民眾就醫應循視訊診療、防疫急門診管道，無法視訊者，可委由非隔離中的親友，持夾鏈袋包妥的家用快篩檢測卡夾及健保卡由親友就近至醫療院所，請醫師現場評估確認，避免逕至12區健康服務中心或院外門診部。

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目前北市開設25處防疫急門診，紀玉秋指出，車來速專責提供65歲以下無口服抗病毒藥物需求者看診，共有4處，包括北士科、木柵機廠、自由廣場及台大醫學院體育館；3處親子防疫急門診服務18歲以下青少年及兒童，分別是北市聯合醫院婦幼院區、馬偕醫院及台大醫院；一般醫院的防疫急門診，則可開立口服抗病毒藥物處方箋。

紀玉秋表示，台北市政府官網也建置北市COVID-19嚴重特殊性肺炎專區網頁，設有12大分類包括確診者、居隔者、快篩陽者、其他接觸者、入境者、老師/學生、居家照護、防疫急門診、車來速、醫療照護、家用快篩、防疫文字客服，民眾可直接依分類查詢所需資訊。

最後紀玉秋提醒，一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染，相關疫情訊息可撥打台北市防疫專線（02）2375-3782或1999市民熱線詢問；因近期疫情升溫，呼籲民眾可多利用外帶餐點取代餐廳內用聚餐，多使用電話或視訊聯繫關懷取代實體見面。

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