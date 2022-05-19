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    「台灣絕對沒有到醫療崩潰」！ 陳時中盼染疫致死率不超過千分之1

    中央流行疫情指揮中心公布今年武漢肺炎確診死亡累計382例，外界關注醫療量能，指揮官陳時中表示，台灣絕對沒有到醫療崩潰，講醫療崩潰就有點「危言聳聽」，強調希望染疫致死率不超過千分之1。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心公布今年武漢肺炎確診死亡累計382例，外界關注醫療量能，指揮官陳時中表示，台灣絕對沒有到醫療崩潰，講醫療崩潰就有點「危言聳聽」，強調希望染疫致死率不超過千分之1。（指揮中心提供）

    2022/05/19 16:04

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心公布今年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診死亡累計382例，外界關注醫療量能，指揮官陳時中表示，台灣絕對沒有到醫療崩潰，講醫療崩潰就有點「危言聳聽」，強調希望染疫致死率不超過千分之1。

    基隆市有高齡9旬洗腎老婦人到醫院掛急診，卻在外苦等幾小時，院方指出，防疫期間民眾就醫需求暴增請見諒，引發外界關注醫療量能，陳時中回應，應該是單一個案，在急診或各方面的醫療數字來看，「台灣絕對還沒有到醫療崩潰」，並指出講醫療崩潰就有點「危言聳聽」，但有些個案可能需要更精進的處理，會請醫院注意相關情形。

    目前疫情持續上升，致死率會希望控制在多少以內？陳時中指出，今年 從一開始的0.32、0.33會持續往上走，坦言「不希望超過千分之1」。

    對於專家預測台灣人口要達到群體免疫力，若以8成有抗體計算，大約還差12%，陳時中說明，現在對於群體免疫力是多少，有很多講法，若以8成來說，台灣約差12%沒錯。

    至於外界有各種對於疫情的預測，陳時中回應，各樣可能預測都有，若可將預測模型說清楚，比較容易評論。

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