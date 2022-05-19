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    澎湖新增111例再創單日新高 突破千例大關

    澎湖突破千例大關，校園傳播鏈持續延燒。（記者劉禹慶攝）

    澎湖突破千例大關，校園傳播鏈持續延燒。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/19 16:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增111起確診，累積達1083例，突破千例大關，其中16例為學生，含澎科大3例、馬高1例、澎水3例、國中小（含幼兒園）9例，校園傳播鏈仍未停消，同時因車禍送醫確診，凸顯澎湖有不少黑數。

    根據澎湖縣政府資料顯示，今日新增的111起案例皆為澎湖籍，均於居家照護，顯示澎湖本土傳播鏈多元發展，更有不少黑數存在；另外確診案例中，以30至39歲年齡層最多，計22人，年紀最小的是2歲男童。年紀最長的是78歲女性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。

    另外，澎科大校園傳播鏈繼續增加，今日新增3例，目前共有22個班級、797位學生採遠距教學。馬高增加1例、澎水新增3例，僅剩電子科尚未傳出有學生染疫；國中小學生（含幼兒園）新增9例確診案例，分為龍門國小、馬小附幼、石泉國小、中興國小、中正國小、中正國中、馬市幼澎南分班、五德國小、湖西鄉幼各增1例，上述皆屬輕症，於居家照護，校方均依規定進行清消並停課。

    截至18日止，澎湖尚有16校28班停課，包括馬高5班、澎水3班、白沙國中1班、國小（中山、馬公、文澳、文光、五德、講美、中興、湖西、石泉）9所15班、幼兒園（吉貝分班、耕讀幼兒園、馬市幼澎南分班、中正附幼）4所4班。另外澎湖縣政府警察局副局長傳出染疫，澎湖縣政府也有同仁染疫。

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