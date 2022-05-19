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    夜拍金針花星空、螢火蟲相伴 花壇虎山巖充滿幽靜美

    許多攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，充滿幽靜之美。（圖由陳姓民眾提供）

    許多攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，充滿幽靜之美。（圖由陳姓民眾提供）

    2022/05/19 15:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕近年夯爆的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花，3萬株金針花已大開8成，假日都吸引許多民眾前往賞花、拍照，其實不僅白天浪漫，夜晚也很有看頭，許多愛好攝影的玩家利用晚間前往取景，滿山金針花與夜空盡收眼底，若天候許可還能拍到星星與螢火蟲，令人流連忘返。

    陳姓攝影玩家說，大部分民眾都是白天到虎山巖賞金針花、拍照，他們卻都是利用夜晚來到虎山巖，最佳拍攝時間是晚間7點到8點半，此時山坡全是暗的，只有許多路燈照明，因此拍金針花需要有相當的攝影技術。

    他說，夜間取景時，滿山的金針花充滿幽靜之美，且地勢的關係，霧氣說來就來，讓山頭上處處散佈著淡淡的浪漫，與白天人潮喧鬧聲中生機勃勃的花海，呈現極大的反差。若天候許可，運氣好的話還可以拍到星星垂掛天際，以及許多螢火蟲飛舞，不過要注意的是，晚間蚊子多，民眾若要夜晚前來拍照，切記要噴防蚊液。

    陳姓民眾說，由於受氣候異常影響，最近忽冷忽熱，今年金針花能開到8成已經很不錯了，目前金針花是最美的時候，去年金針花季期間，整個園區滿滿的人潮，停車場大爆滿，拍照時通常會有閒雜人等入鏡，不是很好取景，今年正好相反，受疫情影響，非假日白天人潮稀少，整個園區呈現淨空，民眾前去賞花、拍照，絕對可以隨心所欲；金針花季到6月中旬左右，想要拍美美金針花海的民眾可得把握機會。

    攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，若天候許可還能拍到星星與螢火蟲，令人流連忘返。 （圖由陳姓民眾提供）

    攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，若天候許可還能拍到星星與螢火蟲，令人流連忘返。 （圖由陳姓民眾提供）

    許多攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，充滿幽靜之美。（圖由陳姓民眾提供）

    許多攝影玩家利用晚間前往虎山巖取景，滿山金針花盡收眼底，充滿幽靜之美。（圖由陳姓民眾提供）

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