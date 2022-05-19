只有頭部能動... 重癱不放棄 全國原創音樂賽李振全奪冠

脊髓損傷重癱音樂人李振全只能以頭部活動、使用嘴控滑鼠創作音樂。（記者王俊忠攝）

2022/05/19 10:22

〔記者王俊忠／台南報導〕脊髓損傷重癱的音樂人李振全，今年4月下旬剛在台南辦完第2張單曲《一路青年》的音樂會，台南市長黃偉哲特地到場為他加油打氣；近期接著以《這一夜我們說再見》歌曲獲得全國第9屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞冠軍，鼓舞僅能用頭部活動、嘴控滑鼠創作音樂的他有信心勇氣繼續往前邁進。

出身台南、38歲的李振全，念國中時開始學吉他、對音樂產生濃厚興趣，國三起就創作樂曲、還以大學樂團參加全國熱音比賽奪冠，就在與唱片公司簽約、準備出道之前，10年前的他竟意外發生酒駕嚴重車禍，頸椎重創、頸部以下與四肢癱瘓、動彈不得，原以為音樂路就此劃下句點，後來嘴控滑鼠科技問世，他能以此工具在電腦軟體創作歌曲，與昔日同好重拾音樂夢。

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在持續創作動力下，李振全於2019年與音樂夥伴合作、完成個人首張音樂專輯《MOVE ON》，前陣子又完成第2張迷你專輯《一路青年》，從詞曲到錄音，都是他與同好擠在他家病床的小客廳一起努力完成，並在網路音樂平台發行，他也和音樂夥伴於4月23日下午在南市涴莎藝展中心舉行創作音樂會。

南市長黃偉哲獲悉李振全的動人奮鬥故事，音樂會當天特地出席為振全加油打氣、還獻花祝長期悉心照料李振全的李媽媽母親節快樂。

李振全表示，第1張《MOVE ON》是以自己本名當專輯名稱出發，但常在報名比賽表演時被問到主唱是否為本人的問題？因他傷及頸椎，只有頭部還能活動，所以唱歌無法像從前一樣，幾乎唱2、3字就無法繼續唱下去，所有歌曲都是由他的朋友幫忙詮釋，在一番思考後，他以「阿全與朋友們Jeremy n Friends」作為團名，因不想讓伸手幫忙的朋友被樂團名稱框住，才產生這接地氣的名稱，讓大家都沒有壓力的來幫他演出演唱。

李振全向比賽單位投稿，共約有150組斜槓青年參賽，今年4月中旬前進高雄漢神巨蛋複賽、取得決賽資格，近期在台北決賽摘下斜槓青年組音樂大賞第1名。由於樂團人數眾多，他決定以兩人組合前往比賽，分別是女主唱劉孟佳、木吉他手陳寶升。

李振全很懊悔當年犯下1個不該犯的錯誤、造成頸部以下完全癱瘓，只能憑藉嘴控滑鼠創作音樂。這次參賽，意外獲得評審青睞肯定、獲頒最大獎項，激勵他更有信心勇氣向前邁進，希望未來在音樂領域繼續努力創作出更多美好的歌曲，也願意將自己的生命故事與所有人分享、借鏡，歡迎各級學校或民間社團單位、公部門邀約他現身說法。

脊髓損傷重癱音樂人李振全在全國第九屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞創作歌曲奪冠。（李振全母親提供）

台南市長黃偉哲（前右）於李振全（坐輪椅者）四月下旬創作音樂會時到場為李振全與其音樂同好鼓勵打氣。（資料照，記者王俊忠攝）

今年四月下旬李振全創作音樂會，吸引台南市長黃偉哲（前排左五）與眾多觀眾到場觀賞。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市長黃偉哲（前左）於李振全（前中）四月下旬創作音樂會時到場鼓勵、同時獻花祝李媽媽王繐瓊（前右）母親節快樂。（資料照，記者王俊忠攝）

脊髓損傷重癱音樂人李振全（中）與音樂夥伴劉孟佳（右）、陳寶升（左）聯手在全國第九屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞奪冠。（李振全母親提供）

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